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除息前買進陽明...一直跌該停損嗎？ 網：息要填得起來才重要

聯合新聞網／ 綜合報導
陽明海運（2609）。 圖／本報系資料照
陽明海運（2609）。 圖／本報系資料照

陽明（2609）6月27日除息，除權息的參考價為78.3，現金股利於7月29日發放。

有網友表示，自己於除息之前買進近10張，有參與到除息，雖買的價格略高不過有領到股息的回報，不料近期股價越來越低，很猶豫是否就該停損了，請益網友該怎麼辦？

網友於《Dcard》上發文說明，自己6月24號買入陽明（2609）近十張，於27號除息日確定可以拿到股息，原本還很開心雖買略高點但還是賺到了微薄的金流，「但現在感覺不太對怎麼開始跌了，請各位高手指點小妹我，因為還只是股票新手，目前能聽的只有家父的建議...？」

許多網友不以為然表示，「不懂為何有人看到接近除息就要買，填得起來才重要吧！不然左手換右手，還是你的錢」、「買的地方很好，但太晚賣了」、「準備貼息囉～隔代沖」、「跌破70不要不信」、「盡快停損」、「除息根本不叫賺，除息20隔天立刻股價少20，為什麼能理解成穩賺20」。

有網友認為，原PO把股市想太簡單了，不能只是聽了別人的意見就買入，而是要有自己的想法，「你是看好後續2022的塞港與缺櫃的動能而買進，那你就是偏基本面派，這個消息沒有改變就不要覺得跌太兇；但如果你是短線做價差，價格就是唯一的真理，跌了就代表不對，該停損或做其他處理就看你自己的策略了」。

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