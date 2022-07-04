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央行升息半碼...房價還是打不下來 為何不跟進美國一次升三碼？

聯合新聞網／ 張家麒
阿格力說明，利率的決策不光只是為了打房這件事情，需考量經濟活動、通膨...等諸多因素。 圖／Ingimage
阿格力說明，利率的決策不光只是為了打房這件事情，需考量經濟活動、通膨...等諸多因素。 圖／Ingimage

央行6月16日又升息半碼了！

主要原因還是國內通膨也隨之升溫，不過跟進美國一次升息三碼不好嗎？還會繼續升息嗎？財經阿格力統整最新看法給大家。

又升息了 但只升半碼？

如果以一千萬的房貸來說，今年升息以前、對比現在總共升了三碼，房貸族的負擔每個月會增加1799元。

不過升息房價卻沒有什麼跌，怎麼會這樣，是不是升得還不夠猛？也有人講央行這次升息不只要升半碼，應該要跟上美國最好一次升三碼。

話絕對不能這樣說，因為美國會大幅升息的主因是「通膨過高」。

美國通膨有夠凶 只好多催三碼

升息的目的，不外乎就是要打通膨。

看到美國五月的CPI（消費者物價指數）是8.6％，扣掉食品跟能源的之後，稱之「核心CPI」，能普遍的反應，購買的物資綜合的漲幅情況，年增率達6％多。

所以聯準會（FED）這次才會一次宣布升息三碼，因為上半年同樣升了三碼，但通膨卻沒有打下來，所以這次才升得更兇，一次三碼（第一次一碼，第二次兩碼），累積至今年已經升了六碼。

看回來台灣的消費者物價指數，年增率是3％多，雖然也不低，但比起美國沒有那麼誇張，是比較溫和；就可以解釋，為何央行的升息沒有來得美國那麼劇烈。

台灣現在利率已經比疫情前還高

各國現在只要遇到經濟危機，就會開始「貨幣寬鬆」，以下列出一張美國的基準利率圖：

08年金融海嘯前有將近5％，之後為了要救經濟，貨幣寬鬆之後就一路往下走。

同樣2020年3月開始新冠疫情時，美國也是降降降，總共降了六碼；台灣同期只降了一碼，所以台灣已經總共升息一碼半，台灣利率已經比疫情前多半碼，但美國升了六碼僅剛好打平而已。

一次升三碼會怎樣？ 台美經濟結構大不同...

假設台灣真的升息至3至4％，房價一定會跌；可是相對得很多人也要失業了，因為很多公司都是跟銀行借錢來拓展事業的，升息那麼多還款的壓力一定很大。

升息會衝擊企業借款的營運成本，激進的升息是把雙面刃。

況且美國升息也不敢「一次到位」，因為也怕會引發經濟的衰退；舉例1980年代當時美國的通膨率是非常非常高的，當時美國把利率拉至10％以上，後來就引發了經濟的衰退。

也就可以解釋，為何這次的升息股市會跌，除了對資金的流通性有影響外，市場也害怕引發後續的經濟衰退（升息循環帶來的悲觀預期）。

至於美國為什麼這麼急著打通膨？因為美國的消費佔GDP高達68.6％；而從5月的零售消費份額看到加油站的月增率達3％多，大家都一窩蜂跑去加油，導致其他汽車、電子產品、家具、電商支出全數下滑（消費費產稱排擠效應），那美國經濟就勢必會受到影響。

那反觀，台灣的消費佔GDP達46.34％，還不到一半，而台灣的出口佔GDP長期都超過60％，淨出口也是在16％，所以台灣的出口非常重要。

如果利率升高，導致「台幣過強」，會對企業出口貿易有影響，對於商業獲利的模式來說不見得是好事；貶值才有利出口價格競爭優勢。

近期日圓在貶值，為何日本政府感覺「挺開心的」？因為日本其實也通縮很久了，也希望能夠藉著貨幣的貶值帶動消費（適度的通膨可以刺激消費）。

重點整理

台美升息不同調原因

1.台、美通膨嚴重情況並不相同。（通膨年增率：美國8.52％，台灣3.39％）

2.台灣其實已經升過疫情前水準。（疫情時：美國降六碼，台灣降一碼；疫情後：美國升六碼，台灣升一碼半）

3.通膨對台、美經濟影響不同，美國靠內需，台灣則靠出口。（內需佔GDP：美國68.6％，台灣46.34％）

本文內容已獲 阿格力的生活投資學 授權改寫。

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