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真的買了！豪砸3000萬買台灣50 郭哲榮承諾「晚點秀對帳單」

聯合新聞網／ 綜合報導
郭哲榮上月承諾「台股跌破萬五我就要花3000萬買進台灣50」，今日兌現諾言。圖／取自YouTube
郭哲榮上月承諾「台股跌破萬五我就要花3000萬買進台灣50」，今日兌現諾言。圖／取自YouTube

摩爾投顧郭哲榮投資長郭哲榮上月21日承諾「台股跌破萬五我就要花3000萬買進台灣50」，他今日兌現承諾表示「哲安基金進場了，3000萬的0050台灣50，真心愛台股啦」。PTT上討論熱烈，不少網友直呼「坐等對帳單」。

郭哲榮在YouTube頻道《郭哲榮分析師》上月21日的影片中表示，「台股跌破萬五我就要花3000萬買進台灣50，只要他敢跌我就敢買，我打算賺一千萬以上，只要跌破萬五，我要自己花錢買，而且我有百分百信心會賺到錢」，他強調，「跌破萬五不該難過，且跌破萬五應該買進，不是賣出」。

他今日兌現承諾，並表示，「我郭哲榮大買3000萬的0050台灣50，晚一點我就會秀對帳單，上面有帳號，你也可以經由我的帳號去查詢券商進出，我不事後話馬後炮，我這個創舉是台灣分析師界第一人，用真槍銀彈大膽預告，證明這裡是買點，不是賣點」。

郭哲榮表示，「你們也卡拜託，怎麼這麼不相信我有進場呀？我的營業員還告訴我，一堆人打電話去永豐板橋問，問我有沒有買三千萬，就真的有買呀，今天上網去查0050的券商進出就會知道了，有人說投資長台股又下殺了，現在台灣五十是113元了，讓你們吃我豆腐還不好嗎？」

有網友在PTT發文表示，「今天一開盤繼續跌，又是一個絕望的一天，不過不要擔心，台灣50破115了，投資人信心哲安基金進場啦，投資人絕望中又可以帶一點希望，盤後等著看板橋永豐261張喔」。

其他網友紛紛留言「應該成交了，早上我有看0050掛單」、「哲安基金好放心」、「會不會對折呢？」、「還好有哲安基金」、「哲哲不知道多少會加碼，我相信他還有錢」、「坐等對帳單」、「沒對帳單沒真相，搞不好才買個幾張也是買」。

台股 PTT

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