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「阿土伯2號」救護車趴趴走！曾和郭董手牽手 捐億元車隊本尊超狂

聯合新聞網／ 綜合報導
有位網友在臉書社團爆料公社分享「阿土伯2號」救護車在路上奔馳的照片，引起討論。圖擷自爆料公社
有位網友在臉書社團爆料公社分享「阿土伯2號」救護車在路上奔馳的照片，引起討論。圖擷自爆料公社

很多人事業有成都會想回饋社會，不少名人會捐贈救護車或救災車，希望能幫助更多人。例如「舉重女神」郭婞淳、大小S、蔡依林等都曾捐過救護車送暖。近日有位網友在臉書社團爆料公社分享「阿土伯2號」救護車在路上奔馳的照片，後方還寫著「股市阿土伯李金土捐贈」。

原po大讚，「股市名人阿土伯有賺到錢還回饋社會。真心覺得這種人真是值得敬佩。」他也坦言，跑救護的消防隊員也是很辛苦，如有想捐救護車或消防車，可洽各縣市消防局。

照片一出，短短一天就有近兩萬網友按讚，「這樣的人超讚，取之社會用之社會」、「當今社會，土伯比油土伯正面多了」、「超讚的！題外話捐這個好像是能抵稅」、「不管能不能抵稅，至少我們感謝這些願意做善事的人」、「好人一生平安」。

也有網友點出問題，「就像影集『火神的眼淚』裡面講的，消防隊缺的不是救護車，而是無線電對講機、防火衣、氧氣面罩等很重要且有使用壽命的救命配備。個人覺得如果是真心想要做善事的話，改捐消防隊急需的配備會更有意義」、「消防隊上課受訓時，教官都說最需要的（高層雲梯車）高樓救災用，非常缺，目前僅有5都配，而且數量真的不夠」、「排隊等著捐救護車的人不少...家人問過可以捐車，但是編制上沒有這樣多的人來開這些車，而且還有日後要編列預算維護這些車，所以要排隊等」。

也有網友聯想到童年經典遊戲「大富翁」，「讚嘆阿土伯，我玩大富翁最愛阿土伯」、「孫小美跟錢夫人呢」、「阿土伯號也太可愛、有一種大富翁的FU」。

2019年鴻海股東會，董事長郭台銘曾經牽著阿土伯的手走進會場。記者杜建重攝影／報系資料照
2019年鴻海股東會，董事長郭台銘曾經牽著阿土伯的手走進會場。記者杜建重攝影／報系資料照

而這位大手筆捐車的「阿土伯」究竟何許人？相信股民都知道這號傳奇人物。他本名李金土，江湖人稱「阿土伯」，今年已經88歲，他去年11月一口氣豪氣耗資近億元，捐出22輛消防車，給桃園市、基隆市、新竹市、雲林縣、花蓮縣等5縣市，此番善舉也讓他當天登上Google熱搜。

阿土伯自32歲就踏入股市，也曾經歷過1988年當時財政部長郭婉容宣布復徵證所稅，台股無量下跌19天，阿土伯也有過買投機股台鳳而慘賠的經驗。經歷過台股無數風雨，阿土伯後來都看殖利率挑選穩健，屬於價值型的股票進行中長期投資。

雖然已經是大戶，阿土伯也常常出席各大股東會，為股民發聲。像是鴻海創辦人郭台銘跟阿土伯互動良好，過往股東會上，常見到阿土伯常跟郭董有說有笑話家常，在2019年的鴻海股東會上，郭董還牽著他一起進場。

阿土伯 郭台銘 鴻海 救護車 股東會

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