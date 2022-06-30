大盤站在懸崖邊？台股跌破萬六他怕爆：每天買一點0050

近期股市變化較大，導致不少股民膽戰心驚，有網友表示，「大盤這位置輕輕一推就下去」，台股跌破萬六以來，他每天都買進一點0050，直呼「不想當線仙，看到線圖都怕」。其他網友也認同表示「位置正好在生命線上，只差一點就下去了」。

有網友在PTT發文表示，「話說現在大盤這位置是不是只要有人輕輕一推就下去了？萬六下來我是每天買一點0050（元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金）啦，不想當線仙，但看到線圖還是覺得怕，大家怎麼看呢？」

其他網友紛紛贊同留言「輕輕推一把就下去了」、「差一根壓倒駱駝的草」、「快守不住了」、「等美指到110，必崩」、「這樣看下一波升息很可能就下去了」、「你看一下你自己的圖，有沒有發現12600在跟你招手」、「今年遲早會下去」、「主跌段要來了，你等到回到20週均線再買比較保險」。

也有網友表示「下去最慘也就到萬3，有什麼好怕的，現在可以慢慢買入」、「很穩吧，年底回二萬」、「就跌到2020/03的起漲點啊，至少還有幾千點可跌」。

有網友指出，「股市會超漲就會超跌，沒跌到萬點以下，讓大家驚呼超跌之前，不會止跌，看看2020的大V超漲多少，漲的可以多不合理，跌也一樣，但是不鼓勵現在空，這次漲價是政府主導，對護盤早有對策，太早空會被修理，至少等政府子彈用盡」。