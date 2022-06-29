主力給暗號！宏達電被重擊跌停 網：早跟你說「紅茶不要放隔夜」

宏達電昨（28）日發表首款應用於元宇宙平台VIVERSE的全新智慧型手機HTC Desire 22 pro，預計7月1日起開賣。不過，睽違一年多亮相的HTC手機卻是中階機種，讓老粉大感失望。宏達電今日股價更被打入跌停，讓網友打趣說「阿姨不是早跟你說，紅茶（宏達諧音）不要放隔夜嗎！會變綠茶（跌勢）的」。

股市專家「股海老牛」看到宏達電跌停後在臉書開玩笑，「熟悉的綠茶⋯最對味」，網友妙回「阿姨不是早跟你說，紅茶不要放隔夜嗎！會變綠茶的」。

PTT也有股友發文抱怨，昨天宏達電就被出貨，今天直接出到跌停，「是怎樣？不是說七月才陸續出貨嗎？加今天離七月還有兩個交易日欸」，甚至欲向宏達電董事長王雪紅哀號「阿姨，妳怎麼就出貨了？」

網友大酸，「一堆投機股跟著紅茶店走，韭菜們熱烈捧場」、「這支CPU在幫忙清庫存喔」，做空的網友說「我特地早起，做空了兩張」、「昨天開盤出今天開盤空，數錢好簡單」、「開盤放空的，太早補。怒吃薯條加大150份」、「接下來讓空蛙知道什麼叫越爛越噴」。

老手們則說「漲四成不跑，傻冒（傻瓜）」、「再笨都知道昨天要賣吧」、「凱基台北昨天就跑光了，你會不會看？」、「昨天主力就給暗號了！」，意指昨天爆出17萬張大量，今日跌停52元也爆了10萬張大量。一名投資人更曬出27日「高歌離席」的獲利73萬元的對帳單大喊「舒服」。