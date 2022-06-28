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股市新手問10萬怎分配ETF？網推這支「發行價10元」新股

聯合新聞網／ 綜合報導
網友打算投資十萬買人生第一支股票。圖片來源/ingimage
網友打算投資十萬買人生第一支股票。圖片來源/ingimage

許多人喜歡選擇投資股票賺錢，不過股票選擇是一門學問，有一名股市新手詢問「0050、0056、00878投資比例如何分配？」不少網友提供意見，也有人建議投資金融股，或是選擇最近要上市的00912（中信台灣智慧50），強調「發行價10元好入手」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他是一名股市新手，手上資產約70萬，最近想買人生第一支股票，由於不打算定期定額，目前預計將一半資產放活存帳戶，另一半投資ETF股票，但因為是第一次買，所以只想先投入10萬資金。

該網友說，本來打算都買0050（元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金），但因為近期股市波動大，又發現0056（元大寶來台灣高股息證券投資信託基金）股息更高，還比較便宜，而網友們則多推薦00878（國泰永續高股息），因此計畫10萬元一半買0050、一半買00878，他詢問「這樣選可以嗎？」

對此，其他網友留言建議「如果沒有很需要現金流的話可以多放一點在0050、006208（富邦台灣采吉50基金），他的長期報酬率會大於高股息ETF」、「0056傳產多、0050半導體多、00878代工金融多，自己挑喜歡的，但我個人應該50:56:878=3:2:5」。

還有網友留言「最近要上市的00912（中信台灣智慧50）類似0050，發行價10元好入手，個人認為市值型及高股型各一比一分配」、「只推金融股，一樣放置領息」、「跌的很慘更要買」、「All in 0050，現在就是撿便宜」、「想有現金流就0056，想賺資本利差&長期通膨果實就0050」。

ETF Dcard 高股息 金融股

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