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宏達電元宇宙手機登場 網友熱議「股價會回春嗎？」
近日臉書創辦人祖克柏發表「元宇宙2030年前可望創造上千億美元商機」談話，宏達電也將在28日舉行元宇宙手機發表會，PTT網友討論「會不會帶起元宇宙手機風潮？」眾人也好奇股價會回春嗎？
宏達電今日將舉行元宇宙手機發表會，財務長沈道邦指出，未來五到十年，元宇宙市場應該會從一兆美金開始起跳，考慮到web 3.0時代來臨，若是元宇宙走向新的平台、Crypto（加密貨幣）經濟，這個市場更可能達到八兆美金以上。
PTT網友表示，「元宇宙再起，直接發表元宇宙手機，會不會帶起元宇宙手機的風潮呢？就讓我們看看新手機與股價有沒有未來」。有網友直呼「這次主力再炒上去，去年被套的有望抓到交替了」。
其他網友紛紛留言「照理就是炒到28號開始崩」、「可惡，明天掛漲停買了」、「我猜28號後開空」、「建議7/28再發表，可以再多炒一個月」、「剛去看一下，投信買了一堆，之後絕對倒貨」、「開盤all in」、「10年史詩級反彈要來了」。
不過也有網友好奇表示「先不討論炒股問題，真的有人會去買這手機？」、「我想起之前推出的挖礦手機，有大賣嗎？」、「宇宙手機是上宇宙能用嗎」、「讓我直接穿越到異世界比較快」、「到底為啥還有人信？」
宏達電（2498）釋出新機款消息，市場傳新產品與元宇宙產業相關，帶動宏達電昨(27)股價強拉漲停版，成交量超過4萬張。
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