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0050買在100以下誰還沒賣？網貼低點截圖：一張不賣奇蹟自來

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問，是否有0050買在100以下仍未賣出的人。（本報系資料庫）
網友詢問，是否有0050買在100以下仍未賣出的人。（本報系資料庫）

近期股市變化大，台股今（24）日迎來跌深後的技術性反彈，開盤彈升近200點，盤中漲勢擴大，持續在15,300點之上震盪。有網友好奇詢問，「有人手中還存著100以下的0050到150高點都沒賣掉的嗎？」他坦言，本來打算放長期，沒想到會洗到這麼低。有買在88.62的網友鼓勵他「一張不賣奇蹟自來」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問，「有人手中還存著100以下的0050（元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金）到150高點都沒賣掉的嗎？我自己是130一張，領了兩次股利，本來就要放長期了，只是沒想到洗到那麼低，今天最低117」。

有買在88.62的網友貼出自己的截圖並留言「慢慢買不用急，一張不賣奇蹟自來」，他也說，他大概是在2015年是買進的，ETF以外的股有買有賣，但0050跟56就都只有一直買進，也有網友表示「疫情那時候大跌買的均價在86，買著放著，不會倒最安全」。

網友貼出0050買在88.62的截圖，並直言「奇蹟自來」。圖／取自Dcard
網友貼出0050買在88.62的截圖，並直言「奇蹟自來」。圖／取自Dcard

還有網友留言「說個讓你開心的話吧！我今年初開始研究0050，結果二月中直接一筆錢梭哈一張，買在145，然後隔兩天就烏俄開打，後來就沒見過140了」、「55塊一張路過」、「我也是剛下手下到125左右，原本到120的時候還有再多買，結果現在越來越低」、「140五張，完蛋，不行了」、「買在79，十張」。

有網友表示「不會倒的東西就是加碼而已」、「彎腰撿鑽石，沒在怕的啦」、「小資股ETF真的保守又安全反正配息量也差不多容易攤平」、「我是長期持有，所以我在下跌的時候，跌到一個過程就會小額的買一點，基本上一樣是買綠不買紅」、「0050是要做價差」。

Dcard 台股

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