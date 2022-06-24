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「00878」3個月配息進帳2萬元她樂翻 網示警1關鍵：別再買了

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人喜歡投資股票賺錢。報系資料照
許多人喜歡投資股票賺錢。報系資料照

許多人喜歡利用股票投資賺錢，有網友分享，60張00878（國泰永續高股息）3個月配息近2萬元，開心直呼「不香嗎？」不過也有網友提醒，「不能再買了，破兩萬要課二代健保，找別支存」。

有網友在論壇Dcard分享「60張00878配息進帳」，圖中可見收入共1萬9200元，她表示，「存股就是要長期投資，現在買的股價相對低點，三個月直接配快兩萬，可以再買一張，現在還年輕，然後再投再複利的效果很可觀。不香嗎？」

其他網友紛紛留言「推，配息讚」、「乾媽好」、「原PO厲害喔，存到60張，真的要耐心」、「前提要有這麼多張啊」、「繼續加碼」、「好想花掉」。

也有網友留言提醒「你要留心經理費內扣喔」、「不能再買了，破兩萬要課二代健保，找別支存」。還有網友抱怨「季配息又被收匯費真的很煩啊，現在又有雙月配，如果剛好又沒有保管銀行的帳戶，對我這種小戶很傷啊」。

Dcard 股票 高股息 國泰 存股

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