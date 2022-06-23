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新手想投資股票卻被罵爆 朋友狂潑冷水：別癡心妄想

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想投資股票卻被朋友潑冷水。報系資料照
網友想投資股票卻被朋友潑冷水。報系資料照

依靠投資理財可以達到錢滾錢的目的，不過各種投資都須承擔風險，尤其投資股市風險相對較大，有網友抱怨，他只是想投資股票，卻被朋友們指責是癡心妄想，要他乖乖幫老闆賺錢，否則只會賠錢，他無奈表示「做點小投資卻被說得像殺人放火一樣」。

有網友在論壇Dcard發文表示，他想投資股票，為了開立股票帳戶需要緊急聯絡人，但他詢問身邊的朋友、同事卻不斷被潑冷水，大家都告訴他「投資股票不切實際」，還說「投資就會馬上賠錢」，甚至要他不要癡心妄想，應該找個穩定工作好好為老闆賺錢，才不會面臨賠錢的風險，他傻眼表示，「這是什麼概念？我想做點小投資，為什麼好像被說的殺人放火、十惡不赦一樣」。

其他網友則留言表示「努力上班是必要的，因為投資沒本金就是浪費時間，不要對投資理財有錯誤的期待」、「新手陣亡率一般是年度八成，所以他們是屬於那八成陣亡者」、「你的理財投資看要達成目的是什麼，如果是為了讓資產複利的更有效率那麼沒錯，如果是為了改善生活，投資股票不是第一個選項」

還有網友留言「這種觀念根深蒂固的人跟他們講再多也是毫無意義，開始試著讓自己擁有投資收入絕對是件好事」、「顧好本業確實很重要，但買股票也不至於到他們說得這麼嚴重，知道自己在幹嘛就好，不用在意別人說的話」、「每個人對自己的要求不同，但如果想要生活有更多現金流，就不能只領死薪水，不過投資記得用閒錢不影響生活為主」。

理財 Dcard 股票

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