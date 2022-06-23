台股絕佳買點？ 郭哲榮發豪語：跌破萬五就拿3000萬進場

台股近期波動大，摩爾投顧郭哲榮投資長郭哲榮表示「越跌我越買」，承諾「台股跌破萬五我就要花3000萬買進台灣50」，並強調「跌破萬五要買進不是賣出」。然而PTT網友對此相當不以為然，怒嗆「每次都說最佳買點，越買越套」。

郭哲榮在YouTube頻道《郭哲榮分析師》21日的影片中表示，「台股跌破萬五我就要花3000萬買進台灣50，只要他敢跌我就敢買，我打算賺一千萬以上，只要跌破萬五，我要自己花錢買，而且我有百分百信心會賺到錢」，他強調，「跌破萬五不該難過，且跌破萬五應該買進，不是賣出」。

郭哲榮也表示，「台股本益比越來越低，最低僅11.27倍，達歷史下緣位置，更是近13年來新低，也就是說台股現在超級便宜，已跌到值得買盤進駐的價值區，加上台股現金殖利率超過4.2％，世界第一的水準，也使得台股相較於其他國際股市表現抗跌，現在台股一高一低的優勢，只要台股基本面不變，絕對是絕佳買點」。

然而PTT網友對於郭哲榮的言論均感到不以為然，紛紛留言「還會跌，不要急」、「要當折折會員真的要很有錢耶」、「買在本益比高賣在本益比低，誰要現在買股票？」、「暴漲暴跌最後跌爆，兩年前美股演過了」、「從萬八喊到現在的透支長，真的有夠不專業」、「好了啦你以為我家開銀行啊？」、「暴漲暴跌只會撿骨，不會撿便宜」。

另外也有網友留言「哲哲開示了」、「謝謝你，投資長，我的超人」、「台股支持起來」、「買15000以上的都白痴」、「買啦，那次不買？」、「哲哲加油，我粉絲，但我看空」、「買爆」、「以今天來看他真的好準」。