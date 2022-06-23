快訊

我不是黑工！高苑500名國際生連署向總統陳情 籲還校方清白

獨家解密台大如何審學習歷程 教授最想看這6點

悲報！日本Apple Store直營店取消免稅原因曝光 果粉喊這裡還能買

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股絕佳買點？ 郭哲榮發豪語：跌破萬五就拿3000萬進場

聯合新聞網／ 綜合報導
郭哲榮表示，現在是台股絕佳買點。圖／取自YouTube
郭哲榮表示，現在是台股絕佳買點。圖／取自YouTube

台股近期波動大，摩爾投顧郭哲榮投資長郭哲榮表示「越跌我越買」，承諾「台股跌破萬五我就要花3000萬買進台灣50」，並強調「跌破萬五要買進不是賣出」。然而PTT網友對此相當不以為然，怒嗆「每次都說最佳買點，越買越套」。

郭哲榮在YouTube頻道《郭哲榮分析師》21日的影片中表示，「台股跌破萬五我就要花3000萬買進台灣50，只要他敢跌我就敢買，我打算賺一千萬以上，只要跌破萬五，我要自己花錢買，而且我有百分百信心會賺到錢」，他強調，「跌破萬五不該難過，且跌破萬五應該買進，不是賣出」。

郭哲榮也表示，「台股本益比越來越低，最低僅11.27倍，達歷史下緣位置，更是近13年來新低，也就是說台股現在超級便宜，已跌到值得買盤進駐的價值區，加上台股現金殖利率超過4.2％，世界第一的水準，也使得台股相較於其他國際股市表現抗跌，現在台股一高一低的優勢，只要台股基本面不變，絕對是絕佳買點」。

然而PTT網友對於郭哲榮的言論均感到不以為然，紛紛留言「還會跌，不要急」、「要當折折會員真的要很有錢耶」、「買在本益比高賣在本益比低，誰要現在買股票？」、「暴漲暴跌最後跌爆，兩年前美股演過了」、「從萬八喊到現在的透支長，真的有夠不專業」、「好了啦你以為我家開銀行啊？」、「暴漲暴跌只會撿骨，不會撿便宜」。

另外也有網友留言「哲哲開示了」、「謝謝你，投資長，我的超人」、「台股支持起來」、「買15000以上的都白痴」、「買啦，那次不買？」、「哲哲加油，我粉絲，但我看空」、「買爆」、「以今天來看他真的好準」。

PTT 台股

延伸閱讀

媽擔憂問女兒「為何要去工地打工？」 真相曝光讓網笑歪

新飲料店完全沒試過！ 她曝從小到大只喝這2家手搖飲「打死不換」

貼紙殘膠怎麼除？不是去光水 內行推1神物：很好撕

冷氣正常可以用多久？ 專家曝最低年限：提早壞可能有2原因

相關新聞

台股絕佳買點？ 郭哲榮發豪語：跌破萬五就拿3000萬進場

台股近期波動大，摩爾投顧郭哲榮投資長郭哲榮表示「越跌我越買」，承諾「台股跌破萬五我就要花3000萬買進台灣50」，並強調「跌破萬五要買進不是賣出」。然而PTT網友對此相當不以為然，怒嗆「每次都說最佳買點，越買越套」。

殺盤力道太猛賠2成、隔天又回跌他快崩潰 網教一招顧心臟

股市波動大，有鄉民21日詢問「要怎麼避免砍在阿呆股？」他表示，由於20日殺盤力道大，退場雖然有小幅虧損，但仍是比較輕鬆，然而隔天股市又上漲，崩潰表示「要有什麼樣的資質才有辦法撐著？」對此，不少網友建議他要處變不驚，「直接刪APP，也不要上PTT」。

快吃不起泡麵！股民「重傷損益表」慘賠79% 網驚：被安慰了

台股20日重挫後，大盤跌到今年最低的15367.58點，雖然昨（21）日強彈361點，短期內投資人仍難以樂觀。就有股民貼出自己悲慘的損益率，大嘆「已不是吃泡麵就能解決的了」，也吸引其他同病相憐者一同自

破解新聞背後隱藏的玄機！三招看懂股票是真利多或假利空

看遍各種新聞資訊，不論是國內政府政策的推動或修改，還是經常發生在企業之間的併購、私募、出售資產、更換經營團隊，或者接獲大訂單、調整財務預測、營收超出或不如預期，投資人最想知道的一定是這些利多與利空新聞，會如何來影響股價？

全軍「負」沒！他炒股2年賠掉一輛賓士 重押這類電子股崩潰

近來全球股市低迷，台股也跌跌不休，雖然台股21日上演反彈行情，大盤開紅並一路走高，終場收在最高點15,728.64點，但許多投資人仍相當憂慮，紛紛在社群上貼出「綠油油對帳單」。近日就有鄉民發文分享自己炒股2年的心得，自曝本來想換賓士代步...

他不看好台灣經濟問「0050還能買？」 網笑：根本韭菜問題

許多人喜歡投資股市賺取額外收入，有網友請益「會建議存股0050（元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金）嗎？」他擔心台灣未來多災多難，經濟難以持續成長，不如存股美國ETF。PTT鄉民則傻眼表示，「漲的時候搶著買，跌的時候不敢買，寧願買貴有事嗎？會問這問題的根本韭菜」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。