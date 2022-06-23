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殺盤力道太猛賠2成、隔天又回跌他快崩潰 網教一招顧心臟

聯合新聞網／ 綜合報導
台股波動大，股民哀鴻遍野。 聯合報系資料照
台股波動大，股民哀鴻遍野。 聯合報系資料照

股市波動大，有鄉民21日詢問「要怎麼避免砍在阿呆股？」他表示，由於20日殺盤力道大，退場雖然有小幅虧損，但仍是比較輕鬆，然而隔天股市又上漲，崩潰表示「要有什麼樣的資質才有辦法撐著？」對此，不少網友建議他要處變不驚，「直接刪APP，也不要上PTT」。

近日台股劇烈震盪，有網友21日在PTT發文詢問「要怎麼避免昨天停損？」他表示，「要怎麼做才能避免昨天砍在阿呆股呢？昨天那個殺盤力道真的很絕望，砍完部位後真的無事一身輕，雖然虧了20多％，但今天卻豬羊變色，直接大漲，完全沒回頭，漲幅還比昨天多，到底要有什麼樣的資質才有辦法撐著呢？」

其他網友則紛紛勸他把看盤APP先刪除吧，「刪APP、不要逛股板」、「直接刪APP、不要上ptt」、「起碼5日線過10日再進場，不然就休息」、「敵不動，我不動」、「一句話，現金流」、「砍APP或砍手，自己選一個」、「處變不驚才是應對原則」、「回歸初心重新拿回攤平凹單的本能」。

還有網友建議「人又不是神，停損後彈上去經常都會，你怎麼知道停損後不會一直下去？停損的目的在避免損失過大，有紀律的停損通常是在小損失範圍內，如果是大損失的停損要檢討的是買入點」。

PTT 台股

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