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快吃不起泡麵！股民「重傷損益表」慘賠79% 網驚：被安慰了

聯合新聞網／ 綜合報導
台股今年來已下跌逾13%，年初的萬8榮景化為雲煙。 聯合報系資料照
台股今年來已下跌逾13%，年初的萬8榮景化為雲煙。 聯合報系資料照

台股20日重挫後，大盤跌到今年最低的15367.58點，雖然昨（21）日強彈361點，短期內投資人仍難以樂觀。就有股民貼出自己悲慘的損益率，大嘆「已不是吃泡麵就能解決的了」，也吸引其他同病相憐者一同自嘲。

在通膨、央行升息等多重因素交織下，台股近期欲振乏力，今年來已下跌逾13%，年初的萬8榮景化為雲煙。一名網友在臉書社團「爆廢公社貼出損益表，上頭的數字顯示該個股已賠逾79%，其投資成本321萬只剩65萬，帳面上慘虧256萬。發文者也留下哀怨心情：「已經不是吃泡麵就能解決的了」。

圖擷自臉書社團「爆料公社」
圖擷自臉書社團「爆料公社」

這篇「警世文」立刻吸引眾多網友圍觀，「太扯了，為什麼不停損？設定20%停損也好吧」、「這套房不知道要住多久了」、「漲上去要花兩倍才能回本，認命吧，個股不停損就是等著吃土」；有人則調侃「放心，還有60萬，泡麵可以吃很久」、「現在泡麵已經跟一顆便當差不多價格了…以你這種狀況，還是吃白土司吧」、「大概要吃土3年，才補得回來」。

這張圖也「激勵」了不少同樣「綠光罩頂」的網友，「我還好跌25%，算上利息還有賺」、「看了你的損益，突然覺得我的還好，被安慰了感謝你」、「忽然覺得我的-12%不算什麼了」。

但也有人秉持著「一張不賣奇蹟自來」的精神，勸他「不要賣都不算虧」、「虧到你這個地步，好像停不停損已經沒意義了，還不如丟著等奇蹟出現」、「放著不要賣，等著領股利」、「十年後搞不好解套，眼光放遠一點」、「千萬不要喪志，你還有60萬啊，比我庫存還多呢！」、「有200多萬可以賠，相信你也不缺這些錢」。

同病相憐網友貼出已賠了7百多萬的損益表。 圖擷自臉書社團「爆廢公社」
同病相憐網友貼出已賠了7百多萬的損益表。 圖擷自臉書社團「爆廢公社」

同病相憐網友也分享自己的「悲傷損益表」。 圖擷自臉書社團「爆廢公社」
同病相憐網友也分享自己的「悲傷損益表」。 圖擷自臉書社團「爆廢公社」

台股 泡麵 爆廢公社

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