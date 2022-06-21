全軍「負」沒！他炒股2年賠掉一輛賓士 重押這類電子股崩潰

近來全球股市低迷，台股也跌跌不休，雖然台股21日上演反彈行情，大盤開紅並一路走高，終場收在最高點15,728.64點，但許多投資人仍相當憂慮，紛紛在社群上貼出「綠油油對帳單」。近日就有鄉民發文分享自己炒股2年的心得，自曝本來想換賓士代步，結果股市大賠之下「只能回去騎機車了」，貼文曝光後引發討論，許多網友指出原PO錯在重壓「一類股」，一般小散戶看不準，最好少碰。

台股近來跌跌不休，令不少投資人哀嚎，Dcard有網友熱議「全軍『負』沒曬出你的負報酬？」，有人「套房」住好住滿，損益表直接損失6位數，也有存股族單壓國泰永續高股息ETF（00878）帳面賠掉13萬，喊著「認賠出場」，反被其他股民勸世。

有鄉民也在PTT分享兩年來的炒股心得，透露去年4月獲利400萬，一直到去年底至少還能賺100萬，結果今年台股情勢更加低迷，讓帳面虧損75萬。他感嘆本想換賓士代步，沒想到「現在只能回去騎機車」，根本沒心情接賣車業務的電話，並發文尋求建議，「這波大家都損失多少，人之將死，其言也善，是不是要換股一下」。

貼文一出引發熱議，許多鄉民看到原PO重押面板股紛紛搖頭，「面板景氣反轉影響很大，散戶看不準少碰」、「面板我賺到零頭就跑了，你怎麼敢長抱」、「面板走下坡起碼一季了…」、「面板股真的要買在景氣剛復甦沒配息，賣在大賺錢，有配息的面板股不能買」。

不過也有鄉民互相取暖安慰，「跟我一樣拍拍，本來聯電賺60幾萬，到現在虧損快10萬，打算等配息就好」、「原來我不孤單，大家加油努力工作」、「當個經驗，下次有賺記得停利」、「以後停利要設定好，從賺到賠真的很嘔」。