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台積電恐見2字頭？ 網急獻策「別傻傻讓外資提款」

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。聯合報系資料照
台積電。聯合報系資料照

台積電今（20）日股價跌至495元，失守500元整數關卡，創2020年12月初以來波段新低。一家專業投資機構分析，在美國強力升息下，機構型投資人有機會從台積電撤出資金，若悲觀估算EPS 29.97元，股價回檔至269元。掀起PTT網友驚呼「太浮誇了」，並獻策「散戶和政府都不要買台積電」。

根據「時報資訊」報導，台積電長期配息穩定和高殖利率，幾乎能取代美國公債，在美國升息下，美債殖利率隨之拉高，與台積電配息平分秋色，甚至高過台積電配息率，機構型投資人便會把資金從台積電撤出，轉往美國公債。若情況樂觀台積電EPS 34.92元，2年美債殖利率維持3.14%，股價回檔至367元；若情況悲觀台積電EPS 29.97元，2年美債殖利率升至3.67%，股價則回檔至269元。

消息一出，PTT網友總結觀點，台積股價會落在269～367元之間，台股大盤也會回測到萬3～萬4之間，眾人紛紛驚呼「太浮誇了，3字頭我就撿」、「台積如果二字頭，台股就要崩回疫情低點8527」、「外資成本三百多，還有得跌」，更批「你說390我還勉強相信，2字頭根本隨便亂喊」、「哪機構預測的不敢具名」。

還有網友檢視台積電外資持股比例，台積電市值4346億美金，外資持股71%，市值達3085億美金，外資總持股台股市值大約6600億美金，台積電幾乎佔了外資持股台股市值的一半，更提議「現在最好的方法是散戶和政府都不要買台積電，讓台積電股價直接腰斬，讓外豬（資）提不了款………不要傻傻讓外豬提款」。

不過，也有人看空認為「其實不誇張」、「等Q4出現衰退再來撿，會有更低點」、「個人覺得至少剩一字頭，2024年是英特爾跟三星對決台積電的關鍵期，如果2024蘋果轉單給英特爾和三星，GG至少三根跌停板」。

台積電 PTT 外資

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