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股民崩潰「跌到腳麻」 他PO總損益表哭：去年賺的都吐出來了

聯合新聞網／ 綜合報導
股市波動股民崩潰喊「跌到腳麻」。非新聞當事者。本報系資料照
股市波動股民崩潰喊「跌到腳麻」。非新聞當事者。本報系資料照

近日股市下跌股民有感，有網友崩潰表示「跌到腳麻」，並貼出損益表，預估共損失3.3餘萬，總報酬率為-21.14％，其他網友紛紛建議「會更低，全砍了」，不過也有人表示「沒缺錢就先放著」。

有網友在論壇Dcard貼出他的股市損益表，截圖可見中鋼-7674、台積電-1677、長榮航-5311、元大金-3535、欣興-15374，總預估損益-33571，總報酬率-21.14％。他崩潰表示「跌到腳麻，跑不了了，把去年賺的吐出來」。

網友貼出自己的股市損益表。圖擷自Dcard
網友貼出自己的股市損益表。圖擷自Dcard

其他網友則留言建議「3萬多而已，要不要全砍了」、「會再更低，建議全砍」、「全砍，改布空單」、「還沒跌完，你也不用跑了」、「會跌到四位數」、「建議砍+1，再下去妳會更受不了，會砍在低點」。

不過也有網友留言「三萬多建議等反彈全砍」、「看今晚融資有沒有斷頭？這樣可能有希望迎來一波反彈」、「看明天有沒有彈囉，非常有機會」、「才兩三萬，我就都放著等回來」、「我成本跟你差不多也賠三萬多，沒缺錢就放著吧」。

另外還有網友分享損益表，其中一名網友總損益高達-123萬8666，他自嘲表示「來安慰一下大家」。另外也有人損益-3萬4649、-2萬8384、-23萬1960，留言「來這邊取暖」。

Dcard 股票 台股

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