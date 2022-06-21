大盤上沖下洗他不敢看損益 鄉民暖文安慰籲：先做這4操作

近日台股劇烈震盪，股民哀號「手中的留倉心理算一算少說有-50％了，實際數字我沒有勇氣去開啟app看看實際的損益」，有網友安慰他，建議他封底攤平、檢視持股、多看看快樂的事情、不要被恐懼支配。

有網友在PTT發文表示，「股市大爆跌，手中的留倉心理算一算少說有-50％了，實際數字我沒有勇氣去開啟app看看實際的損益，雖然稱不上什麼大戶，但心理真的很空，不知道裡面的錢究竟要放多久」。

有網友安慰他表示，「別看損益金額就好了，錢再賺就好，身體健康才是千金不換」，他也建議4項操作，包括一，封底攤平，建議國安基金進場再考慮作多；二，檢視持股是否基本面良好、是否穩定配息、有高殖利率護體，像有人說華碩年年配息還不錯。

三，多看看快樂的事情，生命總會找出路，可以多看看以前的大空頭，2008年怎麼漲回來的吸取經驗；四，不要被恐懼支配，或是想短線賺回虧損，而做出不理智的操作。

該網友安慰他說，「以平常心看待，情況總不會這麼糟，上帝會為你打開另一扇窗，景氣總是會循環的，可以看看陸股已經在復甦了，景氣會爛到那邊呢？如果真的經濟大蕭條，就算空手保留現金，也不能保證那時候不會大通膨」。

其他網友則留言「過個幾年，會感謝以前的自己」、「看全球第二大經濟體竟然復甦了」、「又不是借錢買股票，怕什麼」、「文字很暖，我沒賠的看了都舒服」、「這種溫暖文等到看盤跌就又信心全失，需要的人最好每天看一下」。