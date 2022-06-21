他不看好台灣經濟問「0050還能買？」 網笑：根本韭菜問題

許多人喜歡投資股市賺取額外收入，有網友請益「會建議存股0050（元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金）嗎？」他擔心台灣未來多災多難，經濟難以持續成長，不如存股美國ETF。PTT鄉民則傻眼表示，「漲的時候搶著買，跌的時候不敢買，寧願買貴有事嗎？會問這問題的根本韭菜」。

有網友在PTT發文詢問「大家還會建議存股0050嗎？」他表示，「買0050背後的意義就是你相信台灣長期經濟是向上成長的，那我就請教各位，大家也一致看好台灣長期的經濟成長嗎？我怎麼感覺未來台灣會多災多難啊？」

他舉例台灣目前陷入少子化危機、能源危機、政治危機、環境問題等等，台灣未來經濟真的能持續成長嗎？「如果要存股0050這種大盤型ETF，是不是乾脆存股美國的ETF比較實在？」

其他網友則留言「高點狂買，低點不買？」、「萬8萬7萬6拚命買，萬5不買？」、「我剛剛買一張供您參考」、「美國大盤也是在跌啊」、「會問這問題的根本韭菜」、「特價不買，又要等飆漲時才進貨嗎？」、「現在買已經比一年半前買的人便宜，為什麼不買？」

也有人留言建議「先存美金，至少匯差利率就先保底，等選後再看看情況吧」、「存股可以買啊，不敢買就等回穩再買，你要克服的是自己的恐懼，問我們還是怕也沒用」、「這種問題看起來風險承受度不高，放定存就可以了」、「建議財產all in，不然之後要上2萬了」。

雖然6月台股盤整，但也有投資人看好回升轉機，逢低搶進台股ETF。0050於今年1月17日為最高點收152，21日收盤價則為122.2。