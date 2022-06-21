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「海水退了」台股會回到萬二嗎？ 網分兩派吵翻：遲早的事

聯合新聞網／ 綜合報導
台股今（20）日開低，終場收在15,367.58點，下跌273.68點，成交量2,649.91億元。本報資料照片
台股今（20）日開低，終場收在15,367.58點，下跌273.68點，成交量2,649.91億元。本報資料照片

台股20日開低，終場收在15,367.58點，下跌273.68點，成交量2,649.91億元。PTT網友指出，近期美國升息三碼，他好奇詢問台股「會回到萬二嗎？」對此，不少網友都認為有機會，只是時間的問題，但也有人認為「我覺得萬四就極限，如果你覺得萬二就放空」。

有網友在PTT發文表示，「近期美國升息三碼，許多資金撤出台灣，光六月至今籌碼就已經被狂賣1600億，而且戰爭加上通膨抑制，看起來跡象還沒有要停止，去年因為疫情控管良好，台灣成為安全資金的避風港，股票、房地產被推升到一個無法無天的境界，是不是現在海水退了，準備要回到萬二甚至更低的水準？」

不少網友認同，紛紛留言「問就是會」、「應該會，是時間問題，慢慢盤下去」、「除權息結束後應該會」、「會喔，已經放空等數錢了」、「一定的」、「這是必須的吧」、「會，開盤直接跑不囉嗦」、「下去會再上來，上來會再下去，一直不就是這樣嗎？」、「只怕萬一」。

不過也有網友不認同，留言「我覺得萬四就極限，如果你覺得萬二就放空」、「萬三差不多」、「好了啦恐慌仔」、「你現在空看看就知道了」、「要回到八千，我們八千開始的，現在疫情又開始到高峰」。

台股 疫情 PTT

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