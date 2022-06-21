「台股才跌一些」他問為何一堆人哀嚎？ 鄉民曝這類人最崩潰

台股20日開低，早盤一度翻紅，但隨後一路下跌，終場收在15,367.58點，下跌273.68點，成交量2,649.91億元。PTT鄉民直呼「台股沒救了」，質疑「為什麼才跌一點就跑這麼多人哀嚎？」其他網友則推測「應該是新手在哀嚎，剛入股市也是這樣」，但也有人反嗆「不需要說些馬後砲言論」。

有網友在PTT發文表示，「台股是不是沒救了？」他表示，「為什麼才跌一點就跑這麼多人哀嚎？從疫情發生以來的最低8523，一路到最高18619，足足漲了1萬點，對長線投資者來說，目前到15641只是一個小回檔而已，而且含利息下來應該還是大賺吧」。

該網友表示，對短線投資者來說有一點風吹草動就停損了，也不至於大賠，對當沖仔來說就更沒差，每天結算所以能賠的有限，而且可做多也可做空，勝率應該一半一半，「一直在哀嚎持股慘賠、台股沒救的人，到底都是哪些人呢？我目前只想到跟著投顧老師追高殺低的韭菜應該很慘」。

其他網友紛紛留言「萬八剛進場的菜逼巴會哀嚎啊」、「一堆進場不到3年的少年股神當時痛」、「我萬8進場真哀號」、「很多中小、電子股早就咪咪冒冒」、「萬八新生路過」。

但也有不少網友不認同此番言論，留言反嗆「這種說法就跟買房長期絕對都不會賠一樣」、「我最討厭這種馬後炮文章」、「說得好，跌到8000再來緊張」、「跌三千點是跌一點點？你以為每個人都買在8583？」、「你怎麼不說從50年前漲了多少？」、「今天再不跑就來不及了」、「要不要從台股盤古開天地開始看？」