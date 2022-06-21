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股價大跌...進場撿便宜正好？韓國股神：這種股票大膽買

樂金文化／ 文‧姜芳千 & John Lee
股價下跌的危機時期，就是便宜買到好企業股票的機會，好企業與壞企業的差異此時也會更明顯。圖為熊市、牛市示意圖。
股價下跌的危機時期，就是便宜買到好企業股票的機會，好企業與壞企業的差異此時也會更明顯。圖為熊市、牛市示意圖。

本文作者是姜芳千是名列世界最偉大99位投資家的韓國股神，他曾經在亞洲金融風暴後，以價值投資在一年十個月內，將一億韓元變為156億韓元，成為業界傳說。以下是他對股市暴跌時，給股民的建議。

1998年初，韓國面臨亞洲金融風暴，股價暴跌。這時很多人認為股票市場完蛋了，將原本忍著虧損不賣的股票認賠出售，忙著逃離股票市場。當大家忙著離開時，我跟大家相反，我用當時手頭約3億韓元的資金，開始買入證券股。與高點相比，當時證券股的股價大約跌了70∼80%左右。

我買證券股是有原因的，我認為韓國的經濟狀況經過這次危機會有所成長。我判斷當時國際貨幣基金組織(IMF)所提出的方案，能改善韓國的經濟體質，站在股東的觀點，尤其是一位小股東的觀點，我會得到巨大的利益。

還有我認為1997年底開始受上升的匯率影響，企業的利潤會增加。韓國的產業以出口為主，企業的利潤短期內難免受韓元兌美元匯率的影響。因為匯率下降，出口減少，實際業績就會惡化；相反的，匯率上升，出口增加，企業的利潤也會有增加的傾向。所以我研判「企業的情況變好、股市交易量增加的話，證券公司的收益就會增加」。

我以每股650元、930元、1,200元的價格，買進大信證券、東洋證券、富國證券的股票。買進後股票持續下跌，每次下跌我又繼續買進。

當時我這樣問自己：「怎樣的企業是好企業？我為什麼要做投資？」我的答案很清楚，「找出好企業，與好企業攜手同行，就是我的工作」。雖然我們不知道股價的低點在哪裡，但企業價值是可以確定的。誰都不知道股價什麼時候會反彈，什麼時候危機會結束。這時不要想別的，只要專心找出好企業就行了。擔心無法預測的股價指數、低點、恢復期、景氣狀況都不是我們的職責，我們只要找出好企業就好了，把擔心那些問題的時間拿來思考，想到自己要和怎樣的企業攜手同行，也算是賺到了。這就是我所做的價值投資的核心。

股價下跌的危機時期，就是便宜買到好企業股票的機會，好企業與壞企業的差異此時也會更明顯。相反的，股價到達高點，大家都很興奮的時候，價值投資者要冷靜觀察，因為在氣氛高漲的局勢中，壞企業也會被視為好企業。

信念堅定的價值投資者會享受恐懼，討厭興奮的情況。危機來臨時，即使大家都很慌張，價值投資者依然能仔細觀察、享受危機。

因為我相信「好企業的股票一定會上漲」，所以即使經濟不景氣、市場瀰漫恐懼氣氛，我還是持續買進證券股。我相信韓國的資本市場，相信企業的價值，所以沒有理由不買。即使股價下跌我也不跟風，反而是抱著好股票該買時就要買的想法，持續買進股票。

《股神思維》。圖／樂金文化提供
《股神思維》。圖／樂金文化提供

結果我買的證券股跌到每股500韓元後開始反彈，急速回升，不到幾個月就漲到1.2萬韓元。1998年12月，我將手上的證券股賣掉，結算後總共是76億韓元，扣掉本金3億韓元，大約賺了64億韓元。

市場回應了我所做的準備與我所相信的價值。我相信「買這樣的股票放著，幾年後它將展現出價值」，我想永遠當堅守這個信念的價值投資者。

(本文摘錄自《股神思維》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

股票 IMF 金融風暴

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