「這家公司如果是我的...該有多好」投資之神： 用這標準選股就對了！

選股好難！別怕，就讓手操市值1.5兆「韓國基金」的投資之神John Lee，教你最簡單易懂的選股法

怎麼找出我們要投資的企業呢？我找出好股的方法很簡單，其實沒有什麼特別的方法，是大家都能做到的方法。

我舉數年前我們公司投資過的企業為例。當時來韓國的觀光客相當多，我們知道中國觀光客特別喜歡韓國化妝品，當時韓國化妝品企業中最具代表性的企業是愛茉莉太平洋，所以我們就買進愛茉莉太平洋的股票，結果收益率大漲。並非專業基金經理人才能做出這樣的判斷與投資決策，因為這個投資決策不需要任何專業性，靠的是常見的想法，對個人投資者沒有絕對的不利。這世界總是因為資訊太多才產生問題，幾乎沒有因為資訊不足才造成的問題。就算是有長期經驗的基金經理人，決定投資時的煩惱也跟一般人沒什麼不同。

觀察企業時，雖然每個人看的重點都不一樣，但我會特別看幾個重點。其中最重要的是「我想和這間公司合夥嗎？」我會當成我在找合夥人，如此一來什麼是最重要的呢？應該要思考對方是擁有什麼觀點的人、具備什麼特質與能力的人、是否為可信賴的人。

我主要會看這間公司對於未來快速變化的世界有怎樣的願景，看的是公司未來會不會倒？會不會好好的成長？看公司有多少債務、多少利潤？看公司是否能抵禦危機？最重要的是公司的管理階層，因為我認為到頭來還是管理階層的理念才能確保公司的願景與成長。

以下我一個個指出選股應有的原則與方法。

找出想擁有的企業

有時候我們會有這樣的想法：「如果我是這間公司的主人該有多好，我想要擁有這家企業的股票。」這就是該買進這間公司股票的時候。但大部分人都抱持著「10萬韓元買進，12萬韓元就賣掉」這樣的想法；這是覺得股票會上漲才買的，不是因為想擁有才買的。

假設你喜歡麥當勞的漢堡，所以每天都買麥當勞漢堡吃。當你認為就算每天都吃麥當勞漢堡也很好的時候，自然就會想：「想要一輩子吃麥當勞漢堡的人，除了我以外全世界有多少呢？要是有麥當勞的股票，以後就能賺大錢了。」

各位，如果有想要的東西，就先去買那家公司的股票。想買名牌包，就去買賣名牌包的公司股票。這一點也不難。

仔細分析想擁有的企業

如果心裡想買某支股票，就要仔細分析那間公司、好好的做功課。然而，很多人只看表面資訊，就以為自己已經很詳細了解過公司。

比方說，先了解「這家企業的股東組成為何？國民年金也有買這支股票嗎？外資有買嗎？」就能判斷企業價值。像國民年金這類的主管機構或外資，就與個人投資者不同，它們絕大多數是經過徹底分析後才買進股票，所以透過了解它們是否投資，能大概了解該企業的投資價值。

但是，這絕對不能當作投資的標準。不能只看國民年金或外資是否有買這支股票，或只是簡單確認大概的銷售額或負債，然後就判斷是否投資。我們還要對企業做更多的功課。

要是仔細檢查公司的狀況，發現公司有很多債務，但債務正在快速償還中，那麼現在很可能反倒是適合投資的時期。因為我們能判斷「這間公司以前狀況不好，但現在越來越好了。」

環境的變化與趨勢也很重要。此外，還要了解銷售額與收益率是增是減。如果收益率減少，我們要深入了解是產品競爭力降低，還是失去價格競爭力了？這和做生意一樣，若我們開一間咖啡店，隔壁咖啡店一直在降價，我也不得不跟著降價，到頭來這種模式並不是好的商業模式。

所謂的好商業模式是什麼？

我在紐澤西生活時，公司位於紐約，為了上班我每天都要經過喬治華盛頓大橋。過一次橋的過路費竟然要8美元，我每次過橋都會想：「如果我擁有這座橋的話該有多好，這家公司上市的話該有多好。」

《股神思維》。圖／樂金文化提供

要過河，大家不得不過橋。加上過路費是持續產生的費用，而且橋不需要持續投資，也沒有競爭者，是個風險不大、收益又能持續的理想結構。這種模式就是好的商業模式。不僅具備價格競爭力，還可以控制價格，而且只有這間公司擁有這樣的商業地位──我就是以這樣的觀點來看股票的，以這樣的方式思考，一發現想要擁有的企業就會馬上投資。

但是，萬一有好的商業模式，管理階層卻不可信賴呢？比如徵收過路費的人挪用資金呢？那我就不會想和這家企業合夥了。

(本文摘錄自《股神思維》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)