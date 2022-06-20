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股市大地震...就怕持股變壁紙？投資之神告訴你正確賣股時機

樂金文化／ 文‧姜芳千 & John Lee
當手中的股票一直跌，難免讓人心慌。一般常強調長期投資，讓專家告訴你什麼時候才是應該賣股票的時機。圖片來源/ingimage
當手中的股票一直跌，難免讓人心慌。一般常強調長期投資，讓專家告訴你什麼時候才是應該賣股票的時機。圖片來源/ingimage

本文作者是John Lee，他被譽為手操市值1.5兆「韓國基金」的投資之神，他在華爾街擔任基金經理人時，管理的基金是第一支投資韓國市場的共同基金，在他管理的14年間，創下年平均報酬24％驚人績效，一舉躍為華爾街「明星基金經理人」。身為一個價值投資人，在這個股市震盪、人心惶惶之時，他對市場動盪應有的態度與賣出時機，提出自己的看法。

每年年末、年初左右就會聽到有人這樣問我。 「今年韓國綜合股價指數會漲到多少呢？」、「現在要投資價值股好、還是投資成長股好？」、「大型股和小型股哪個比較好？」 這些答案我當然「不知道」，誰能給出答案呢？

投資一年實在是太短了，預測短時間的未來本身就是不可能的事。

我在美國經營韓國基金時，從來沒有人問我相同的問題。我反倒會收到以下提問。

「韓國也像日本一樣即將迎來高齡化時代，那麼韓國與日本有什麼不同呢？」、「關於家庭負債，政府有什麼樣的政策呢？」、「韓國有通貨緊縮的疑慮嗎？」、「韓國的治理結構是否有所改善？」 關於這些問題，不只是我，甚至各位讀者都能答得出來。因為就算無法預測未來，我們還是有充分的能力去判斷企業的周遭環境變得怎樣了。

我們常稱預測市場後，再投資的技術為「擇時」 (market timing)，價格看起來會漲就買，預測會跌就賣，以此方式創造收益。市場情況看起來會惡化，就減少股票的比重，預測市場會好的話就增加比重——這種投資方式也算相同的脈絡。連專家都會說類似這樣的話:「這週的狀況不好，賣出股票增加現金比重是對的。」

即使乍看之下可能很有道理，但卻不是有智慧的思考方式。沒有人能「正確」做到擇時。如果一直坐在螢幕前看股價與圖表，久了就會覺得自己好像知道股價是怎麼變動的，因為你會以為未來股價看起來正朝自己想要的方向發展。

如果有一支自己想買的股票，所有與這支股票相關的訊號好像都在預告股價會上漲。雖然自己的確因此買下這支股票，但是股價不會總是照我們所想的方向變動。相反的，如果所有訊號似乎都在預告股價下跌，我們就會後悔買了股票，內心隨著股價的起伏感到焦慮不安。

變動性是一直存在的，但是人們會誤以為自己可以控制這些變動。

我們必須區分變動性與危險性。變動性代表的是股價不停的上上下下(無法預測)；危險性則是未來可能會發生的壞事(可預測)。這裡所說的危險可以靠做研究與做功課來防範。在了解公司的財務狀況，判斷目前的投資方向與未來的事業能力之後，認為：「因此，這間公司應該不會完蛋。」 但是不管我們再怎麼努力，也沒有能減少變動性的方法。戰勝變動性的方法只有一個，那就是「時間」，相信時間，慢慢等待。

我們要回歸基本面，不要專注於無法知道的事。我們只要在乎自己投資的企業是否表現良好就好。

雖然我們一直強調長期投資，但買了股票之後肯定有一天要賣掉。什麼時候才是應該賣股票的時機呢？

一、股價突然過度暴漲時

如果判斷這家公司的價值為10兆左右，但突然因無法理解的原因公司價值變成100兆，就要賣掉股票。例如，美國遊戲經銷商GameStop因賣空議題一時之間暴漲。當股價突然超過公司的實際價值時，考慮賣掉股票會比較好。

二、企業的基本面改變時

公司的經營或營業狀況因發生預料之外的問題等，因而判斷公司的未來價值下跌，這就是企業基本面改變的情況。如果管理階層突然被換掉，經營方式讓人無法繼續信賴，或是治理結構產生嚴重變化等，都算是失去長期保有企業股票的理由。

《股神思維》。圖／樂金文化提供
《股神思維》。圖／樂金文化提供

三、世界變化時

買入時，該企業擁有良好的競爭力，但有時因各種理由我們會判斷企業已無法繼續維持競爭力。比如說電動車出現後，要是認為製造引擎的公司其價值會消失，就沒有理由保有引擎製造商的股票。曾經是美國三十大企業的柯達，在數位相機出現後倒閉了，這個情形也是一樣。這並非不可預測的事，我們都知道數位相 機即將問世，想到：「不能再保有柯達的股票了。」這時就要果斷賣掉手上的股票。

四、出現更想買的股票時

假設你喜歡迪士尼樂園，想擁有它的股份而買下股票；之後，出現比迪士尼更好的公司該怎麼辦呢？為了買自己更想擁有的公司股票，我們可以賣掉手上持有的股票。

(本文摘錄自《股神思維》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

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