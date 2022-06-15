欣興董座喊配息「委屈股東」股價大跌 網淚：像一天除息5次

載板龍頭廠商欣興今（15）日股東會，通過承認去年配息3.4元議案，董事長曾子章談及「未來3-4年仍有和客戶計畫合作與新廠投資，配息稍微委屈股東」，收盤股價大落9.18%，一口氣跌破年線。網友換算一日股價損失18.5元彷彿除息5次，反諷「殖利率瞬間上升，比較不委屈了對吧」。

月初一家美系外資報告調降ABF載板三雄至中立，且大砍目標價，導致同步重挫；至中旬，亞系外資也首度將欣興、景碩、南電納入追蹤個股，評估該行業的估值已達頂峰，隨著ABF短缺問題開始緩解，預估2023年獲利有潛在的降級風險。

欣興今早舉辦股東會，曾子章指出，市況有稍微修正，ABF缺口有比先前的稍微小；載板報價方面則坦言，漲價一事今年有在踩煞車。此外，他也提到，若有切入異質整合領域用板的載板業者，未來3、5年都不會缺訂單。更通過承認去年配息3.4元議案，「未來3、4年仍有和客戶計畫合作與新廠投資，配息稍微委屈股東，但公司希望在基礎下讓中期有更好成長獲利」。

消息一出，PTT網友發文表示，「董欸很懂喔！知道股東們都在想些什麼」，並開酸「殖利率瞬間上升，比較不委屈了對吧」。其他人也說「敢委屈股東我們就委屈你的股價」、「今天除息了5次」、「台灣人最在意的配息少了，難怪崩爆」。

看漲持股的股友哀號「買在200辣，不知道要不要停損」、「容易嗎我」、「今天差點吃跌停你知道嗎」、「3.4元不是早就公布了嗎？」，看跌的人則說「早上看到消息馬上空，舒服」。