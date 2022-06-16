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打工「發股東會紀念品」被連罵2分鐘髒話 她崩潰耳鳴15分鐘

聯合新聞網／ 綜合報導
近期許多企業發放股東紀念品。本報資料照片
近期許多企業發放股東紀念品。本報資料照片

近期不少企業開始發放股東會紀念品，一名擔任股東會工讀生的大學生抱怨，幾乎天天都被兌換禮品的股東謾罵，甚至有婦人打電話連罵2分鐘髒話，還嗆聲「明天來換不到我就去報警」，她崩潰表示「接完這通電話我直接耳鳴15分鐘」。

一名擔任股東會工讀生的大學生在論壇Dcard發文表示，她每天要算數不完的委託書，還要防範阿伯、阿姨，否則有人會趁人多時故意拿去年委託書，或拿其他公司委託書以假亂真，還有股東愛「把自己當成神」，人一來就把委託書丟桌上，要她幫他處理。

該網友說，最怕的是遇到一次要遇到很多份的股東，畢竟庫存有限，無法一次給足數量時，這些大宗的客人常常爆氣，一直說「通融一下很難嗎？」、「我從很遠的地方來你怎麼能不給我？」但因為數量不足，所以她也無能為力。

該網友無奈表示，若庫存都留給大宗股東兌換，可能一小時內就換光，其他只換少份量的股東也會生氣指責「怎麼這麼早就沒了」，其他還有不注意兌換期限的股東，只是告訴他期限已到就會發飆。

該網友表示，她近日接到一名婦人的電話，對方連罵了2分鐘髒話，痛罵紀念品有問題，還說「明天來換不到我就去報警」，她表示，自己差點被這通電話氣哭，掛電話後右耳甚至耳鳴15分鐘，無法正常接聽電話。

其他網友紛紛留言「這真是吃力不討好的工作」、「以前也做過pt，那時候就在心裡想我現在發給別人，以後要回來領，電話那頭也是很可怕」、「你也太有耐心了」、「代換真的認真做兩個月賺滿一年」。

有曾做過一樣工讀的網友留言「五月真的是大忙大亂，接過客人拿5張零股又補單的單子，一不小心收錯賠了5張50元，也有連續三天收到108年的單子，一位快30歲的大男人居然還推卸給媽媽，說媽媽要他來換紀念品的」、「在證券公司工作也會去門口幫忙換紀念品，真的會被一些口氣很差態度不好的搞到火起來」。

Dcard 股東會

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