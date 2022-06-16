營業員「奪命連環Call」只想問這1事 他傻眼：有業績壓力？

不少人會依靠投資股票理財，有網友發現，證券營業員也有業績壓力，他近日接到營業員「奪命連環Call」，想不到只是詢問他「要不要期貨開戶」，讓他傻言詢問「是因為股市慘害業績減少，才要打電話拓展壓力？」業內人士表示，有時是主管要求，必須錄音證明有致電，主管才會放人。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「營業員會有業績壓力嗎？」他表示，近日接到營業員「奪命連環Call」，本來以為是要求他補錢拉高維持率，或是有突發事件，想不到營業員只是告訴他「可以開期貨戶，現在開戶需要的資料比較不用那麼多」。

該網友傻眼表示，「有需要這樣打嗎？我在想營業員是不是也有業績壓力啊？大家也知道最近股市很慘，應該不少人都沒有頻繁操作，自然券商手續費收入整體應該也將降低不少，是不是其實也讓營業員的業績變少，導致他們需要一直打電話來拓展業務？」

留言區有網友解釋，「我現在剛進券商工作，也不是營業員想一直打擾你，有時候是主管逼著打，連帶著客戶名字的那種，因為公司電話會錄音，至少要證明營業員打過，但客戶不願意才會停」。

還有網友留言「營業員跟理專都有業績壓力」、「營業員只有被公司叫拉保單的業績，其餘根本沒差，大多頭一堆人進去當，只是回到平常而已，就走了不少人」、「我元大營業員都不管的，line他也不讀不回」、「我的營業員感覺有又沒有」。