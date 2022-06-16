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他籲「買不起房先買營建股」被噓爆 網笑：我們活在兩個世界？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友呼籲「買不起房先買營建股」，卻被其他網友噓爆。示意圖／ingimage。示意圖。圖／聯合報系資料照片
有網友呼籲「買不起房先買營建股」，卻被其他網友噓爆。示意圖／ingimage。示意圖。圖／聯合報系資料照片

買房是人生大事，必須先存夠一筆錢才有可能執行。有網友建議「買不起房先買營建股」，他認為，永信建、宏璟、皇翔等三支營建股殖利率破10％，直呼「看來房市還是很熱」。不過此番言論卻被許多網友吐槽，其他網友直言「我們活在兩個世界嗎？」

一名網友在論壇Dcard發文表示「買不起房先買營建股」，他指出有三支營建股殖利率破10％，分別是永信建(5508)配息8.0061元，現金殖利率11.3％；宏璟(2527)配息3元，現金殖利率達11.19％；皇翔(2545)配息6.3元，現金殖利率達10.99％。

該網友表示，「興富發去年獲利大爆發，EPS達6.45元，刷新六年新高紀錄，股利配發也頗霸氣，每股配息4.16元、配股1.04元，合計達5.2元，創下六年最大手筆，盈餘配發率高達八成。 遠雄今年總銷逾160億新案完工交屋 業績維持高檔無虞」，讓他直呼房市還是很熱，「好想趕快買房！」

不過許多網友不認同他的論點，留言「我們活在兩個世界嗎，房市還是很熱？」、「營建股不是很容易受到原物料和景氣循環影響嗎」、「剛剛大概看一下不知道優在哪，完全不會想買」、「要看殖利率去買航運就好啦」。

有網友表示，「你確定今年要進營建股？你去看看他們負債多少，今年通膨多少，原物料成本增加多少，民生消費指數增加多少，需求減緩加上成本增加，你覺得他們賣房生意能有多好」。

還有人說，「營建可分營造與建設，營造風險比較小，建設風險比較大，營造是拿建設的錢去蓋房子，所以需要忍受房市波動比較大的是建設，不是營造，還有，興富發真的有主力在，但消息面很多都不準，不要亂聽！」

Dcard 買房 營建股 殖利率 永信 皇翔 興富發

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