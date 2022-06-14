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他月薪6萬定期定額投這3支 網友建議調整：重複性太高

聯合新聞網／ 綜合報導
月薪六萬的網友分享自己每月的投資分配。示意圖／聯合報系資料照片
月薪六萬的網友分享自己每月的投資分配。示意圖／聯合報系資料照片

每人投資方式不同，根據薪資高低也會有所差異。有一名月薪6萬的網友表示，他每月分配4.5萬，定期定額投資三個標的，包括0050（元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金）、2330（台灣積體電路製造）、2890（永豐金融控股）。有網友認為，他的投資重複性過高，建議投0050、不投2330。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他今年25歲，每月薪水6萬，房租6500元、生活費1.5萬，剩餘4.5萬為每月投資經費，另有高利活存30萬，作為緊急預備金。

該網友表示，他每月定期定額每月投資三個標的，包括0050（元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金）、2330（台灣積體電路製造）、2890（永豐金融控股），他詢問，「這樣的配置有什麼可以修改的嗎？」他也解釋，「蠻多人說我存太多緊急預備金了，小弟很怕天有不測風雲，目前的金額是我比較能安心的」。

其他網友則留言「2330跟0050重複性質太高，會覺得投0050就好，你這樣投等於把將近一半的錢都壓在台積電」、「都投資0050就好」、「2330跟0050其實差不多擇一就可以了吧」、「你都買永豐了，可以買他們的定期定股VTI，台積跟元大50擇一就好」。

不少網友針對他的預備金有其他看法，留言「上班族緊急預備金大約15萬即可，剩下可全投入股市，賣股票第三天錢就收到，完全可以應付緊急事件」、「我開銷比你大很多，預備金常備20萬，超過就會想丟去買外幣或股市」、「大多看到預備金都在15到20萬居多」。

Dcard 股票 台積電 ETF 永豐金

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他月薪6萬定期定額投這3支 網友建議調整：重複性太高

每人投資方式不同，根據薪資高低也會有所差異。有一名月薪6萬的網友表示，他每月分配4.5萬，定期定額投資三個標的，包括0050（元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金）、2330（台灣積體電路製造）、2890（永豐金融控股）。有網友認為，他的投資重複性過高，建議投0050、不投2330。

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