爸退休金全投航運股…想集中持股長榮或陽明 網勸：時機不對

股票投資是一門學問，受到疫情影響，航運股票股價變化較大，PTT網友詢問「長榮跟陽明哪個好？」並表示，最近想將持股集中到比較有機會回本的股票上。其他網友則分為兩派，有人認為長榮基本面佳，只是要參與家族鬥爭問題，有人認為陽明成長較穩健，但也有人直呼「現在買海運就是送錢」。

有網友在PTT發文詢問「長榮跟陽明哪個好？」他表示，她的爸爸將退休金都拿來買航運股票，目前手上有長榮、陽明各15張，近期爸爸想把持股集中到比較有機會回本的股票上。

該網友說，若以績效、船隊規模、新船數量等比較，長榮明顯較佳，但擔心長榮減資後，航運景氣下滑的話股價會大幅下跌。陽明則是近期較為保守穩健，但也擔心受到港務公司倒貨賣壓的影響。因此詢問「不知道大家看好哪個？不考慮賣掉換別的」。

其他網友則分兩派，有人支持長榮，留言「長榮基本面比較好 但是就是要參與家族鬥爭」、「長榮體質比較好，但是應該是沒辦法回本」、「棄陽保榮」、「看股價，股價越接近買長榮，反之買便宜的陽明」、「你把股價差距拿出來看，很明顯最近就是陽明比較沒跌，把陽明賣了買長榮啊」。

有網友支持陽明，留言「我會選陽明，減資後長榮股價太刺激」、「買大樓選陽明啊」、「陽明吧，配的多，股價低」、「陽明吧，這陣子意外的抗跌」、「陽明轉行包租公，選誰知道了嗎」。

但也有不少網友不看好航運股，留言「航運下半年景氣一定不好，認識的業內都說價格會掉一半以上，而且明年一堆新船下水，供給增加、需求衰退。明年eps一定腰斬起跳，現在跑還來得及」、「現在買海運就是送錢」、「最近海運風險高，建議回本先空手，真要買等除息股價跌的時候分批進場」。