100萬資金all in這2支金融股？ 網友：建議分散買

許多人偏好投資股票賺錢，有網友發問「該拿100萬資金購入哪些金融股？」，他表示，他目前偏好永豐金、開發金，但不知道該全買同一張股票還是分散購買。不少網友推薦「開發金」，還有人建議「建議可以分散，畢竟個股都還是有一定風險」。

有網友在論壇Dcard發文表示，他準備投資股票，現有資金約100萬，目前偏好購買永豐金、開發金兩支金融股票，詢問「大家會怎麼選擇金融股呢？我該all in同一張股票還是要分散著買比較好？」

其他網友紛紛留言「今年開發金好像不錯，發放股利1元」、「永豐金」、「當然是2888新光金，淨值那麼高」、「元大金一票」、「台企銀」、「我自己是國泰永續、開發金，偶爾撿一下台積跟發哥。買買鋼鐵美亞」、「我買永豐金」。綜合來看，不少人都推薦「開發金」。

還有網友表示，「所謂分散不是分散各個金融股，一個族群要漲都一起漲，所以如要分散要分不同族群，像ETF、電信股、食品股、維修股之類的」、「建議可以分散，畢竟個股都還是有一定風險」。