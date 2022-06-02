台股這波下跌他曝價值性投資法 只求賺得穩定「選股不選市」

股票投資是一門學問，有網友分享他的「價值性投資」，他表示，他會挑選市值較高的公司，不求賺的快，只求賺的穩定，強調「波段結算還要學會保護自己」。其他網友則附和「很同意選股不選市」。

有網友在論壇Dcard分享他的「價值性投資」，他表示，5月股市下跌，大盤融資維持率跌到相對低點，美元指數上漲伴隨著股票套牢，他也沒有倖免，他的投資分成幾個等分，科技股買入半導體、金融股買入公股銀行，而傳產的首選雖然是鋼鐵產業，但他並未購入。

該網友說，「我會挑著市值大的龍頭公司，不要求賺得快但要穩定，自組屬於自己的ETF（指數股票型基金），分批買入也算分批攤平，近期也在參考複委託美股的部分」。

該網友表示，常看到有人調侃其他人是反指標，或是參考網上「股海冥燈的投資長」，但他認為「不能一直都只看好或是看壞」，強調「波段結算還要學會保護自己」，至於來不及套現或是之前被套牢的狀況，他就會先放著，不要影響平常生活即可，抱持「選股不選市的角度」，相信雨過總會有天晴。

其他網友則留言「每個人眼中價值不一樣，買入台股指數ETF也是不錯的選擇，或是用豐存股去設定」、「長期投資選那個產業的龍頭良好紀律能大賺小賠」、「這時候還沒認賠的可能就建議長放了避免砍在谷底」、「與其追高殺低真的不如穩定購入投資」、「建議投資長放美股試試看」。