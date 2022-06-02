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想領股東會禮品得專程跑外縣市？網曝「不用去現場」：可代領

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想領股東會禮品，卻不想因此親自跑一趟外縣市。示意圖/ingimage
網友想領股東會禮品，卻不想因此親自跑一趟外縣市。示意圖/ingimage

上市上櫃公司會邀請股東召開股東會，同時會發放紀念品。有網友好奇詢問，有些股東會議地點較遠，若無法親臨現場，是否有其他辦法代領。其他網友則解答，可以付代領費後再託人代領，也可到通知書上記載的代換處領取，多數公司都會設置多個代換處，以方便股東利用。

有網友在論壇Dcard發文詢問股東會紀念品怎麼領」，他表示，由於要到股東會場開會，或是要出示通知書才能領禮品，但許多家公司股東會地點都是在外縣市，以愛之味為例，其股東紀念品是鮪魚罐頭，但開會地點卻在嘉義，他直呼「我也不會為了罐頭跑去嘉義吧？聽朋友說好像可以代領，這是要怎麼領啊？」

其他網友則紛紛解答「可以去全通或是長龍的網站，看看他們可以兌換的有哪些，另外網站上也有徵求點，可以打電話去問看看是否還可以換，有些會收代換費」、「直接去通知書上的徵求處領就好，但要注意徵求時間，最近很多都已經開完會了 不過假如紀念品如有庫存應該還是可以領得到」、「之前查代領好像要再付代領費，好像還要壓證件」。

事實上股東會紀念品領法有三種，第一，親自前往現場領取，以一份已簽章的開會通知書兌換紀念品；第二，委託他人代領，只要在開會通知書背面寫上委託人資料，就可由委託人代領禮品。第三，服務帶領公司帶領，代理公司多為證券、銀行，全台設點眾多，代領相當方便，只是要支付約30元的代領費。

Dcard 股東 股東會 股東會紀念品

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