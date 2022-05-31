通膨疑慮、物價攀升 為何大咖預測市場不會一致看空？

摘要 1.股市是極為敏感的市場，會動態反映當下集體對於未來的展望。但若只是從眾操作，大多是隨機盈虧。 2.對投資者來說，先判斷目前位置及市場對於未來的情緒反應，再來思考該怎麼操作、建立多少部位才有機會從中賺取價差，是非常重要的。 3.目前利空消息不斷，行情卻是不跌反小漲；評估未來市場會開始覺得價格行情被過度低估，少部分專業人士或機構修正看法，建議逢低可以介入。股市看多，房市保守的原則仍適用。

一直以來，我都認為股市是極為敏感的市場，動態反映當下集體對未來展望的情緒發洩，不會停在平衡點，會有看法一致（多或空）、看法分歧、極度偏空、極度偏多這幾種樣態。假如只是從眾去操作金融商品，是隨波逐流、隨機盈虧。順手時，大部分的投資人賺多賠少；不順手時，大部分投資人賠多賺少。過程中，有可能許多人都一起賺、一起賠，不過假如等到至少一個多空上去又下來的循環來看，贏家仍然是少數。

我這樣解釋，只是要告訴各位讀者，先判斷目前的位置及市場對於未來的情緒反應，再來思考要偏多還是偏空，以及建立多少部位，才比較有機會從中獲得價差利潤，這是非常重要的。基本面固然可以用來推論行情的走勢，心理層面也是一項極佳的判斷依據，因為行情價位總是集體恐懼或樂觀的情緒總和。

任何時候都可以很輕易地找到一堆看好或看壞的理由，而且都言之有理。因此，我要提供更為簡單的判斷準則，除了情緒面的反應之外，技術面也是一項可以參考的重要資訊。股市位置處於相對高點及低點，可以很明顯地從指數及線圖看出。

在過去經驗，投資心理偏向樂觀之際，利多消息不斷容易成為頭部。大家都認為會一直漲上去，所以會不計價一直追逐，交易量激增且持續推升，走勢來到高原期；偏向悲觀之際，利空消息出爐也就容易成為底部，大家都擔心會一直跌下去，所以不計價持續拋售持股，交易量就會萎縮且壓抑走勢來到低窪區。

以今年以來的行情，我的分析是：

1.年初市場氣氛偏多且展望佳，所以看法一致、交投熱絡（頭部成形）：賣出

2.俄烏戰事延宕加上通膨高升，看法出現分歧（震盪下跌）：賣出觀望

3.聯準會強調要縮表及升息時程表，通膨數據攀升，看法趨於悲觀（加速下挫）：小量加碼

4.戰事拖延，油價、能源價格攀升，糧食價格大幅震盪，通膨疑慮升高，各央行紛紛升息，看法一致悲觀（底部浮現）：持續加碼

5.媒體、專家、法人機溝紛紛看法保守，投資人也採取保守行為。利空消息不斷，行情卻是不跌反小漲（確認底部開始反彈）：小量買進及賣出（現在進行式）

6.市場開始覺得價格行情被過度低估，少部分專業人士或機構修正看法，建議逢低可以介入。利空消息較多，然而開始有利多消息出現，行情持續在半信半疑之中繼續反彈或是回升，有雜音，但是明顯不會一致看空了。

以上是我對於行情接下來的推論，上週我提過「股市看多，房市保守」仍然適用。

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