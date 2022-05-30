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景氣分數快速下降！存股專家：準備啟動資金「每次勝率100％」

聯合新聞網／ 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

國發會27日公布4月景氣燈號，連續2個月亮出代表「景氣穩定」的綠燈，國發會經濟發展處處長吳明蕙坦言，第2季景氣下行風險確實比較高。存股專家「股魚」則看準時機，備妥資金，曾經藉由「景氣燈號投資法」進出六次，全數獲利出場勝率100％。

「股魚」在臉書發文指出，景氣分數持續下降，離黃藍燈越來越近，景氣分數下降的速度比預期還快，甚至股價指數的燈號都預先來到黃藍燈，他提示「有打算用景氣燈號投資法佈局的朋友，可以開始準備帳戶跟資金啦」。

景氣燈號投資法是什麼？「股魚」解釋，簡單來說就是「只看燈號買大盤的投資策略」，藍燈出現時買進、紅燈出現時賣出，方法簡單到難以置信，但「股魚」自曝從2003年使用此法投資，進出六次，全數獲利出場勝率100％。

不過，「股魚」提醒，一般人不相信景氣燈號投資法也算正常，因為這是長週期的波段投資，一個週期大約2至3年時間，「很多人抱股連一個月都嫌長了，就更不用說這種要2～3年的抱股時間」，「股魚」直言「本身有做長期投資的人可以考慮，做短線的就不必參考，不適合你」。

網友紛紛回應「等了很久了這波！」、「進場要慢，出去要快」、「不知道多久沒看到藍燈了」。有人疑惑「看景氣燈號買ETF的意思是像景氣循環股要買在產業不好的時候，賣在產業很好的時候？」，「股魚」則說明「此時投資相當逆人性，要用燈號來輔助判斷增加信心」。

景氣燈號 存股

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