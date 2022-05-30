長榮海運每人豪發56萬分紅 PTT鄉民哀怨：股東的錢都沒了

不只40個月的年終獎金！長榮海運股東會30日通過，員工每人可以再領56萬元的分紅，PTT網友直呼羨慕，「有沒有缺門口泊車的？我什麼都可以做！」網友們紛紛表示，股東的錢都被員工領光，哀怨喊「當這支股票的員工比股東好」。

長榮海運2021年的合併營收為4,894.07億元，年增136.34%，毛利率達61.69%。稅後盈餘為2,390.15億元，年增880.98%，每股盈餘45.57元，每股淨值躍升至61.76元，各項財務指標皆創下歷年新高，30日也通過提撥員工酬勞13.03億元，董事酬勞為950萬元。

有網友在PTT發文表示，「（長榮海運）有沒有缺門口泊車的？或是幫經理們拿公事包的助理？掃地也可以啊，我什麼都可做」，他也說「做他的廠商也好，做他的員工也好，做他的什麼都好，別做股東就好，別再去庸人自擾，還要傷荷包多少，才發現原來不求榮，也能過的很好，台積電也很好 」。

許多網友認為長榮海運對員工相當豪爽，股東的錢可能都被分光，留言「做他的什麼都好，別做股東就好」、「感謝散戶出錢給員工爽」、「股東咕嚕咕嚕」、「我看連股東的錢一起分下去吧」、「當股東的真是呵呵，陽明也是」。

不過也有網友表示「股東早就賺翻了好嗎」、「帳上現金2000多億，是要怎麼分光，長榮錢多到滿出出來」、「說錢被發光的也太好笑了吧」、「錢要能發到光，員工應該都可以提早退休了」、「反正股東也只是想炒股，回饋員工就好」。