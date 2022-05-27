1天賺進月薪又賠光 他曝「股神夢碎」心路歷程：賠掉1年薪水

股市投資風險大，若將全部資產都投入，可能會賠光本金。有網友分享自己投資的心路歷程，疫情後股市起飛階段讓他賺了不少錢，甚至某次一天就賺了一個月的薪水，如今夢醒了，不只賺到的錢都賠光，連本金都只剩下三成左右，整整賠掉一整年的薪水。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他在近兩年的時間投入股市，在疫情後股市樂觀的時期，連續幾個月都大賺，嘗試買了幾款熱門股票也是「大爆賺」，某次甚至一天賺進一個月的薪水，後來他認為台股市場太小，改成直接買美股，最終卻是有停損的-30％、沒停損的賠了六七成，整整賠掉一整年的薪水。

該網友表示，「現在基本上就是賺得全部吐回去了，連帶原本投入的本金也只剩下三成左右，這兩年背離了自己的初衷，一度賺了不少錢，但後來一場空，就跟作夢一樣」。

其他網友紛紛留言「被市場教怎麼做人」、「這兩年真的很特別，感覺也學不到什麼」、「就當花錢買教訓吧，還好你沒開槓桿，也沒有借錢玩」、「少女股神yo少了一個」、「現在美股大盤不是本來就看空，不急的話放著之後一定會回來吧」。