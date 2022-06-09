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股市小白看過來...3交易規則助你打怪升級！變身持續獲利贏家

樂金文化／ 文‧約翰‧派伯
初入股市，因為新手運，我們通常會有一些獲利，但有三大交易原則不能忽略。圖片來源/ingimage
初入股市，因為新手運，我們通常會有一些獲利，但有三大交易原則不能忽略。圖片來源/ingimage

對初入股市的新手來說，都會遭遇三個階段「貪婪」、「恐懼」和「風險」三階段，這三階段各有一項關鍵性的交易規則需要遵守，分別是

1. 執行停損

2. 讓利潤奔馳。

3. 慎選交易機會。

交易規則1：執行停損

初入股市，因為新手運，我們通常會有一些獲利，擁有獲利的經驗之後就會以為，市場操作簡單，或自己的方法可行，而忘記停損。這時候的交易者是貪婪的，他需要學會的事執行停損。

而這條規則最簡單明瞭的意思就是，你單筆交易虧損金額絕對不能超過某個小額度或者可承受的額度。你得自己來確定「小額度」和「可承受的額度」 這樣的詞所表示的確切意思。必須由你自己決定，因為每個人所能承受的額度不同。

交易規則2 : 讓利潤奔馳

當有過虧損經驗，學會停損之後，又會進入恐懼階段，綁手綁腳，讓自己無法賺到應該賺到的獲利，也就是我們常說得過早出場。

如果你打算獲利並且希望能夠過上富足的生活，你需要學會克服過早兌現獲利的恐懼。

從心理層面來說，你既需要勇氣也需要毅力，不要讓恐懼或者其他類似的負面情緒成為你的陷阱，從而支配你的行為。

「讓利潤奔馳」並不意味著你必須始終懷著「市場價格會朝著對自己有 利的方向波動」的希望而一直持有部位。例如，採用「利潤目標法」就是極好的方式。所謂「利潤目標法」，是指你預先設定一個會產生一定利潤的價位，然後當市場價格到達該價位時就兌現利潤。

交易規則 3:慎選交易機會

《頂尖操盤手的養成計畫 2》。圖／樂金文化提供
《頂尖操盤手的養成計畫 2》。圖／樂金文化提供

通過貪婪和恐懼兩階段後，我們進入注意風險的狀態，這時，為了讓自己在有合理的風險程度下獲利，你得遵守第三個交易規則：慎選交易機會。

如果只做最佳機會的交易，那麼你將會一舉兩得:得到更多的利潤同時又減少一部分的虧損。最佳的交易機會，指的是獲利的機會大於虧損的風險。

把握這 3 條與交易心理切合的交易規則，才能取得成功。

(本文摘錄自《頂尖操盤手的養成計畫 2》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

股票 停損

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