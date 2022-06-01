「為何會沒紀律」當股市震盪...原來是這些事讓你想變動交易部位

交易部位規模是交易新手（也包括部分有經驗的交易者）忍不住要變來變去的一項內容。

再次說明，我所提出的簡單資金管理系統，明確規定了交易中應該冒多大風險（在我們的交易總資金中，每1,000英鎊可以冒1英鎊的風險）。因此，如果你每點投注2英鎊，那麼你需要有2,000英鎊的交易資金。

即使是傻瓜也能理解這條規則，但你知道我看到人們違背這條規則的頻率有多高嗎？不計其數！

隨意改動交易金額是一些同樣基本的心理因素在作怪。在此只討論3種心理因素（但另外還有很多），分別是倦怠無聊感、全知全能感和恐懼感。

倦怠無聊感

你厭煩於每次只賺到或者虧損100英鎊（或者其他類似的金額），你渴望在自己的生活裡增添一點刺激。所以，你在想只要抓住這一次機會，自己就可能飛黃騰達，因為市場恰好正在形成一次大趨勢。

但這是通往淘汰出局結果的一條快速途徑。如果你虧損了，你可能會「接受一次教訓」並且在下一筆交易中增加投注以彌補虧損。這麼做你是無法獲利的。原因如下：

如果你加倍投注並且結果把錢贏了回來，那麼這只會使你認為自己擁有非凡能力，雖然這次贏錢你可能純粹靠的是運氣。因此，這就意味著你將會一次又一次的嘗試相同的瘋狂舉動，直到被淘汰出局為止。

情況1（加倍投注並把錢贏回來）的最終結果 = 淘汰出局 如果你又虧損了，你會為自己的虧損尋找理由（「哦，我真傻，我沒有留意到月亮正位於獅子座，而且是耶穌升天節的第 19 個星期四，下一次我會更加小心的」）。虧損的刺激，加上你對為何虧損所找出的瘋狂理由，將使你產生一種無法抗拒的衝動來再賭一把（而且賭得更大）以贏回自己的錢。 情況2（繼續虧損）的最終結果 = 淘汰出局

全知全能感

你相信自己有些與眾不同，能力遠超平庸之輩，而交易資金管理只適合普通人採用。你是真正的特立獨行者─勇敢、多謀和聰明，你將會賺到許多錢，因為你確切的知道（透過自己的神祕能力）接下來的將會是一筆大買賣。它是令人興奮的，腎上腺素飆升將使你處於亢奮狀態。

恐懼感

你受到了刺激並且心裡感到脆弱與恐懼。你將不再繼續按照自己應該投注的金額進行交易，開始在交易中縮減部位並小心翼翼的期望這次情況會轉好。

內心處於恐懼狀態是痛苦的，而你不希望再增加新的痛苦，因此你在交易時就會缺乏勇氣與信心。如果這筆交易虧損了，那麼你就會認為自己的觀點是正確的，你知道那筆交易不太好。

當你的交易資金慢慢的耗盡為零時，你的帳戶就如同遭受凌遲那樣不斷割肉而消亡。

很明顯，這對於交易者而言並不是一種好的心理狀態。因此，在你重新恢復正常的交易狀態之前，請遠離市場。

《頂尖操盤手的養成計畫 2》。圖／樂金文化提供

小結

我希望交易心理和只在正確的心理狀態下進行交易的極端重要性，已經引起了你的高度關注，這對於你實現交易成功非常重要。而且，你需要學會留意自己的心理狀態來提高情緒感知能力，並學會如何去控制情緒。

(本文摘錄自《頂尖操盤手的養成計畫 2》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)