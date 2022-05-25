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富邦金跌破60元！外資連送5根黑棒 存股達人嘆「唉唉唉」

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦金示意圖。富邦金控/提供
富邦金示意圖。富邦金控/提供

台股今（25）日開高走高，收盤漲140.4點，回到16100點整數關卡。不過，外資倒貨金融股富邦金已連吃5天黑K棒，目前股價59.5元。存股達人陳重銘忍不住嘆氣「富邦金跌破60，唉唉唉！」

陳重銘於臉書「不敗教主-陳重銘」發文指出，他在「每年多存300張股票」投資書籍中，把壽險金控視為景氣循環股，「因為公司拿保戶的錢去投資，去年全球股市大好，壽險公司賺得盆滿缽滿，今年也配發不錯的股利」。

然而今年全球股市走弱，陳重銘分析壽險公司反而投資損失，且都持有很多債券，美國升息不斷之下，資金會從債券流進銀行，「債券價格下跌也會造成壽險公司的損失，加上最近的確診理賠爭議，到底要賠多少錢？股價就江河日下了！」，並直言「疫情下大家都很辛苦，幫保戶其實是在幫自己的聲譽跟股價」。

外資倒貨金融股，富邦金已連吃5天黑K棒，跌破60元大關。圖／取自陳重銘臉書
外資倒貨金融股，富邦金已連吃5天黑K棒，跌破60元大關。圖／取自陳重銘臉書

陳重銘表示，其實壽險金控今年發放的股利不錯，加上目前股價有點誘人，但因「升息、理賠、國際股市」存在許多的不確定性，「我在等他們景氣衰退的時候啦，先觀察美國升息，升息到一段落之後再說。防疫保單是賠定了，該挽回投資人跟保戶的信心！」

今天三大法人合計買超81.97億元，外資及陸資買超50.78億元，不過，外資大倒貨金融股，富邦金位在賣超前7名，且已連賣5日；投信則是對做連買6日。

富邦金 金融股

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