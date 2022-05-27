如何判斷「現在就是低點？」股市大神：看準這4訊號低接才安全

無論是長期還是短期，為了股票就是獲得報酬，因此都需要付出努力。和短期相較下，為了長期持有股票，當然要有更充分的理由，確保在那段時間內不會動搖信心。

■ 中長期投資比較難的理由

即使購買優良企業的股票並持有，但由於股價每天都在不斷變動，因此評價損益隨時都會發生變化，雖然會因公司本身的原因而有所影響，但也會因宏觀的外在局勢而有所變化，如原油生產國發生局部戰爭或在某地發生政治恐怖襲擊等諸多外部因素，也會直接衝擊股市。特別是韓國是全世界唯一的分裂國家，所謂 「北韓」因素也會某天突然對股市產生衝擊。

舉例來說，2007年韓國股市正處於盤勢上漲期，但在年中時爆發的美國金融危機和油價暴漲的不利因素影響下，股市突然暴跌，此外2008年次貸危機動搖了世界經濟，各國的股市幾乎被夷為平地。

圖3-71中的KOSPI週K線圖如實反應了當時的慘烈情況。

起初所有人都認為這只是暫時性的調整，但是隨著長期線崩潰，如同瀑布般的墜落後，韓國已經沒有承受能力了，在2008年中旬，許多人認為觸及120週均線的1500點是低價收購的機會，但是這種期待心理立即被粉碎一地，之後的下跌比之前跌幅更深，1000點對很多人來說是心理上的馬其諾防線，因此該點崩潰時出現了恐慌性的拋售潮，因此做中長期投資是必須耐得住這種考驗的極困難工作。

■ 中長期投資技法

就如同上述所言，必須經得住試煉，但中長期投資還是相當具有吸引力的投資方法。最重要的是每天確認市場情況，並考慮如何應對，因此不必覺得束縛。

我主要是做短期交易的人，不過我會同時進行中長期投資，雖然沒有做超過10年的長期投資，但是一般來說，根據基本分析選定股票，也會和我的優勢技術分析互相結合來進行投資，當然也取得了豐厚成果。

這裡將介紹我所使用的中長期投資技法，不過和著眼期待未來幾十年後的企業價值的人略有不同，與其說是為了進行基本分析而找公司，還不如說在買賣過程中看到技術訊號之後，進行確認公司實際內容的過程中，發現真實面目的情況反而更多。

1. 分析線圖時，如果績優股突然大幅下跌，就必須找出理由，並觀察之後趨勢。

2. 決定買進的移動平均線基準是120日均線。某一號績優股下跌中，會在120日均線獲得支撐，或者是從谷底上漲的績優股（再）突破120日均線，要判斷情況。

3. 確認企業最近的季報中營業利潤率呈現何種趨勢，計算出PER或PBR等幾項指標，與同行業項目來進行比較。

4. 把握外資和機構的買賣動向。如果是下跌的績優股，則觀察該股下跌時是否有外資和機構拋售，並確認是否有再次進場。

在制定上述階段性方針前，我重複犯了很多錯誤。績優股下跌，價格大幅下跌時，我就曾經不分青紅皂白的一直確保買進量，雖然遲早會上漲，但由於缺乏耐心，在正式行情上漲前也犯過拋售的錯誤，現在為了遵守買進和賣出標準而努力堅持著，所以幾乎沒有失手過。現在就讓我們從實際例子來了解一下。

中長期投資買賣技法實戰例：OCI

為了中長期投資和看長期趨勢，最好確認週K線或月K線圖會比較好，當然沒必要經常確認，但為了確認大趨勢，在買進之前一定要看。

我開始關注OCI是從2010年出現罕見跌幅開始（參考圖3-73），從2009年做為太陽能領頭股的9月紀錄高點開始，出現下降40%以上的跌幅，若以2008年5月的歷史高點來看，這檔股票跌幅接近70%。

股價在2月9日觸及低點後緩慢上漲，在出現1個月左右的小幅上漲後，提出圖3-74的投資證券公司報告，其內容為第一季度業績比前一季度不景氣，目標價下調。

但是證券公司的負面報告沒有受到太大影響，股價呈現逐漸上升的趨勢，3月中旬突破60日均線並得到支撐後，3月末首次突破120日均線（見圖3-75）。

但是再次沿著60日均線打底，4月中旬第二次突破120日均線，這時雖然反彈比剛開始強烈，但我確定了買進時機，雖然短期買賣已充分可以進場，但從中長期角度來看，最好是更加確定後再進場會比較好。

因為當時的均線並沒有完全進入多頭排列狀態，在22萬韓元左右頂住強力的賣壓。果然不出所料，在賣壓的壓力下，跌幅相當大，幾乎一週內就打破了所有均線，從那時起，我就開始關注何時能夠實現再突破。

圖3-76是從均線排列狀態得到整頓的6月初開始，各投資者的交易動向，雖然個人清一色都是拋售，但機構卻持續進攻買進，至此滿足我關於中長期投資的所有條件，所以進行了分批買進，OCI從6月買進的點位開始上升了100%以上。

《最強炒股者：戰勝大盤的13招交易法》。圖／樂金文化提供

■ 中長期投資技法的關鍵核心

1. 如果優良股暴跌，了解原因，將其放入關注項目中。

2. 特別注意觀察突破120 日均線時。

3. 通過基本分析確認是否處於低評價狀態。

4. 觀察企業大股東和子公司的現狀。

5. 觀察各投資者的買賣動向。

(本文摘錄自《最強炒股者：戰勝大盤的13招交易法》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)