炒股5年負債4億...2年還清！股市大神曝不動搖8大心法

想在全職操盤手生涯中賺進大筆鈔票，容易嗎？當然不！擁有超過21年操盤經驗的韓國大神操盤手金亨俊，大方公開他在詭譎股海中反覆實戰，所磨練出的8大心緒控管訣竅，做不到這幾點，可別急著踏上全職操盤手生涯！

投資股票的目的就是為了賺錢。我想應該沒有人會為了興趣去涉足股市，不過當然，世界上什麼人都有，如果有人堅持說自己「是因為興趣」而進入股市，那麼我也無話可說。除了部分特殊的人以外，一般情況下大部分人是為了賺錢而投資股票的。

在我們生活的資本主義社會中，金錢所占的比例很大。有許多紛爭和金錢有關，從統計數據中可以發現，各種犯罪發生的原因，有80%以上和金錢有直接關係，由此可見生活中的我們，會為錢哭，也會為錢笑，沒錢的生活是多麼悲哀，只有為錢苦過的人才能體會箇中滋味。

就是為了賺到錢，我們才投資股票。在這個社會中，每個人的想法、面貌與生活環境都各不相同，但卻有數百萬人為了賺錢而蜂擁至股市。打開HTS系統看看成交價，就能知道瞬息萬變到讓人來措手不及的數字裡，有多少人正在「泥田鬥狗」（譯註：在泥沼中鬥爭的狗，比喻堅忍不拔、堅持不懈）。

每個人在買進時，都是抱著獲得報酬的期待按下按鈕，但這單純只是買進者的願望，因為買進不一定就能獲利。不過你一旦買進，就能親身體驗恐懼或慾望的情緒威力有多大，只要比成交價稍微下跌一點，就會因恐懼而兩眼發直；哪怕只是漲一點，也會因為期望能獲得更大報酬，而敲著小鼓期待著。

但賣出又是如何？因為按下賣出按鈕正好是相反原因，所以和買進會略有不同，舉例來說有確定獲利而賣出的，也有為了停損而拋售的，不過相同的是，在賣出這個動作上，情感也起了很大的作用。

對投資結果會造成致命性傷害的貪慾和恐懼，這兩種不同的情感，在信用和融資中出現極為極端的表現。如果是因為急於一口吃成胖子的貪慾，而同時間動用信用和融資，開槓桿讓本金放大好幾倍，這時每當股價出現波動，情緒也會大幅波動好幾倍。

如果是用現金買進，成交價每上漲1次若能賺進1,000元的話，用信用交易貸款和融資就能賺進5,000元，每逢成交價一上漲，心臟就會怦怦跳動，呼吸也會變得急促。不過如果成交價下跌的話，會怎麼樣呢？若是現金買進時一次會虧1,000元，開槓桿後就變成一次5,000元，大筆大筆的金錢被砍掉，這時恐懼的情感會比慾望強烈好幾倍，因此你的腦子裡會一片空白，只會變得很想逃離這裡。

正如前面所說，我經歷過無數次這樣的事情，所以對這些事一清二楚。此外若不能克服這種情感，在投資股票上絕對不會成功，即使一時可能因為運氣好，能賺幾次錢，但無法戰勝情感的投資者，最終還是會自掘墳墓。進入股市後，在展開真正的較量之前，我有些話想叮嚀各位，所以特別整理了這一個章節。其中有一句特別想囑咐各位的話，就是千萬不要舉債進入股市，還有不要想贏市場，而是希望各位是為了戰勝自己的情緒而堅持努力。

◆ 不被市場動搖的8種心緒控管

1. 丟掉貪欲

「想透過投資股票賺錢」的想法算是貪心嗎？透過股票投資賺錢的想法，主要是希望得到相當於投資代價的報酬，因此不算貪欲。但如果是希望能達到遠高於一般報酬的水準，則可以視為貪欲。一般報酬這詞雖然有些曖昧，卻不能一概而論，這是因為每個投資者的分析能力和買賣實力都不一樣。

首先要先評定自己的貪婪程度，接著找出具體對策，最好將投資金額減少到可以承受的程度（資產的20%）。市場上經常可以看見一進入交易，就會失控的投資者，如果你也是這種情況，請不要將現金全部存入股票帳戶，而是應該讓匯款手續變得麻煩一點，這樣才有助於保住資產。當你失去理智想逢低買進時，想在帳戶上增加一筆錢，還需要好幾道手續，這樣做你可能會覺得很煩躁，但好處是最後能保住你的資產。一旦過了情感爆發的那一刻，你會驚訝自己為什麼要做那種蠢事。

2. 保持平常心

這通常被稱為「撲克臉」，指的是無論拿到什麼牌，情感上都沒有任何波動，臉上也看不到任何表情，讓對手很傷腦筋的人。在投資股票時「平常心」也是非常重要的要素，人類雖然是理性動物，但也是一種很容易被情感控制的動物。

很多人在上午的股市交易中獲得了巨大報酬，但在當天最後交易時間裡卻失去了全部報酬，會有這種情況的原因，就是因為沉浸於自滿情緒，這一類的人一旦獲利，臉上就會出現 「我拿到了好牌！」的表情。而如果在早盤中賠錢，那就更危險了，因為比起那些有報酬的人，賠錢者心理上處於膽怯和失望的狀態，所以無法從容做判斷，結果這會讓可獲得的報酬減少。投資者萬一因為出現嚴重損失而陷入茫然自責的情緒中，會導致損失擴大的機率增大。因此無論在什麼情況下，如果你無法保持平常心的狀態，當天最好不要交易。

3. 具備集中力

在短線交易中，尤其需要集中精力，因為在短時間內要接收很多訊息，而且要瞬時間做出判斷，為了做交易決定，必須關注HTS的視窗，不只要注意報價視窗，同時也必須注意線圖視窗的股價和成交量、還有即時行情視窗等多個視窗。

此時若想提高集中力，就必須像學生提升成績一樣，每天都規律的預習與複習，具體作法是在收盤後記錄當天的買賣並進行復盤，並在第二天開盤前，提前搜尋當天的新消息，如果沒事先搜尋新情報，而且在沒有任何準備的情況下，每當即時新聞視窗出現動靜，就按下買進按鈕，這樣一來，你很快就會被股市淘汰。

4. 具備決斷力

即使事前分析得再萬全後才做買進，股價與我的想法不符的情況還是比比皆是，這種時候，我們不應該繼續堅持或猶豫不決，而是要迅速做出決斷。即使要重新買進，也必須先拋棄原先的想法，分析要先脫離原先的狀況再來做。這是因為實際上，在持有股票的狀態下，和沒持有股票的情況下做分析，兩者會有很大的差異。

5. 做最壞打算

股票投資沒有100%這一項，即使是高手，也不能毫無誤差的預測股價會上漲還是會下跌，主要是因為我們參考的是機率。

我椎心之痛的其中一個經歷，就是相信股市有所謂的100%，就像前面提到的DSR製鋼一樣，當時只要新股上市，股價就會漲停，我用一些投資金練習了3∼4檔股票，結果果然全部都漲停了，當我投資DSR製鋼這一檔股票時，我犯了在股市會觸犯的所有愚蠢事。第一階段我將本金全部投入，第二階段則用融資和信用貸款最大限度籌措資金，第三階段雖然跌停了，卻不做停損賣出。現在回想起來，可以說是發狂似的把錢灑在股票投資上，然後深陷泥沼，無法自拔。如果當時我考慮到最壞的情況，就不會從第一階段開始，貿然做出了那樣的行動。

6. 具有變通性

在投資股票的過程中，有時會不知不覺間變得封閉特別是那些習慣獨自分析和交易的人。有時即使在其他人眼裡看來不應該這樣做，他們仍會堅持己見。當然，並不是這樣的作法肯定有錯，但一旦出錯就會遭受巨大損失，這是因為缺乏變通性，無法承認自己分析錯誤。

如果股價走勢和自己所分析的不同，就應該立刻承認「原來是我分析錯了」，並改變戰術，假如執意固執己見，最終只會面臨虧損。不能把股票市場當作你建立自尊心的對象，而是要善用變通性來應對市場。

7. 必須有耐心

假設你分析某檔股票，並決定好買進的基準點是落在某個特定的價格區間。當你等了一會，終於等到股價回跌，開始慢慢下跌，但股價下跌的速度卻偏慢。這時有些人會抱著「反正和我想買的價格差不多」的想法，提前進場買進。

當你事先決定好「到某個價格區間再買進」，這是一種假設，預測價格會在支撐上出現反彈。重要的並不只是價格，如果完全不確認股價是否有支撐就買進，會發生什麼事呢？當然，股票的走勢還是有可能如你所願，但如果無法得到支撐，就可能會出現暴跌。一般來說，支撐線一旦被打破，跌幅會加大，這時急於買進，會遭受巨大損失。

相反的，有的股票還沒有達到預期的價格，就突然出現反彈迅速上漲，這時如果倉促進行追加買進，會非常危險，因為買在高點的機率很高，即使做了分析，也要在分析過程中耐心確認，你所認為的基準點是否滿足分析期間預設的所有條件，確認後才能進場。即使今天無法立即買進這檔股票，股市明天也會開，找別的機會就可以了。放長遠眼光來看待市場，就不會被踢出場。

8. 堅持自己的原則

原則因人而異。我的原則主要是從過往經驗中整理而來。可以說，每一個原則都是從我過往的苦痛經歷中萃取出來的。雖然制定這些原則是在我前往烏耳島之前，但在很長一段時間內，我都沒有遵守原則。直到我真正體悟到這些原則的重要性後，才從賠光的谷底人生轉向獲利人生，我付出很多努力來堅持這些原則，並藉由堅守這些原則讓自己重新起步。

《最強炒股者：戰勝大盤的13招交易法》。圖／樂金文化提供

我們不需要那些別人認為好的、看起來不錯的「重要原則」，只要能守住自己的錢，那麼即使你遵守的原則在旁人眼中看來再怎麼可笑，也沒有關係。重要的是遵守原則這件事，雖然大部分人都相信「對，要遵守原則」，但在實戰投資中要做到這一點卻真的很難。特別是短線投資者，隨時會出現讓人忍不住想違反原則的情況。

這時，我會建議乾脆拿紙鈔放在旁邊進行買賣，因為HTS系統上的錢是無法實際用手摸到的數字，所以意外的有很多人會覺得，那些只是虛無的「網絡資金」。把100張1萬元的紙鈔堆起來，賺到錢就再加錢，輸掉就把錢拿掉。這樣一來，對於買賣結果會更有真實感。

(本文摘錄自《最強炒股者：戰勝大盤的13招交易法》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)