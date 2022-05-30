不要All in！不要借錢投資！股市大神2個警告揭慘賠血淚史

月賺10億的他 也曾面臨4次慘賠絕境...

「如果有人在我剛入門時，能抓著我讓我坐下來聽聽這些話，那該有多好！」 曾經一個月就賺進超過10億韓元(約新台幣2154萬元)，南韓所有股民都景仰的頂尖操盤手金亨俊，在磨練出他的絕世神技之前，其實也曾經面臨從股海中畢業四次的絕境……看他赤裸公開自己賠得最慘的經歷，血淚經驗值得每個操盤手深思！

2002年下半年，Choa製藥是最顯眼的投資標的之一，因為這支股票在兩個月內漲了10倍以上，投資者開始像殺紅眼般撲上去，而我也是其中之一。即使漲了10倍以上，靠投資這檔股票賺錢的散戶恐怕也不多，也許像我一樣，大部分都是被洗劫一空的人。但當時我以為除了我之外，所有人都賺了錢，失敗感是無法言喻的，似乎必須痛揍股票市場一拳，才能戰勝的樣子。

我為了再次挑戰，又設法籌措了資金，雖然和以前相比是小零錢，但就當成是邊工作邊學習。我冷靜的進行買賣，並透過直接買賣來熟悉線圖，也培養對成交量的敏銳度。但不知道是不是因為資金少，還是因為不夠積極，結果只是陷入不停的賠錢，然後再工作賺錢的惡性循環。

在這樣的情況下，我將注意力轉向了新股。當時許多新股，例如浦項鋼板、三星出版社等，只要上市就無條件漲停，即使後勢看跌，但交易的第一天也會漲停。看到這個，我就想：「啊，原來新股上市，會無條件漲停一次」。所以我不看公募價，也不分析公司基本面，只單純尋找這支是否是新股，現在回想起來，這雖然是很愚蠢的行為，但當時對我而言，是非常珍貴的發現。

就這樣，我找到了新股，期待第一個交易日的到來，並開始買賣。第一檔新股投資的是韓農化城，我以500萬元買進，不到10分鐘就漲停了！投資500萬元，10分鐘內就賺到75萬韓元，真是睽違已久的喜悅，不知道有多滿足！為什麼我到現在才知道呢？我努力尋找下一個投資標的，當時我的掃描雷達捕捉到了DSR製鋼。

「好！就趁這個機會重新站起來吧！」

2003年時，交易所的股價漲跌幅度限制為正負15%，KOSDAQ為正負12%（2005年開始為正負15%）。但從2015年開始擴大到正負30%，不過關鍵在於投資金額，因為距離發薪日還很久，而且只靠薪水是無法大賺一筆的。但因為銀行還有信用貸款未還完，所以沒辦法再借，最後我不得不找父母親幫忙。我保證會連同上次借的錢也一次還完，這次可真的是說服了許久，就這樣好不容易借到了5,000萬元，但無論什麼事都是萬事起頭難，雖然借到比上次金額還多的錢，但和上次相較下，這次不難。

雖然我心裡覺得很抱歉，但當時身處死胡同裡的我並無法顧及面子。而我在有了5,000萬元後，又進一步起了貪念，想說再加點錢就能解決所有問題。當時大街上給任何人發放信用卡，因為我有正當職業，正常上班，所以信用卡公司爭先恐後的想招攬我去辦卡，於是我手中的信用卡有10張左右，我把現金借款服務開到最高額度，籌了5,000萬元。但我仍然覺得這些錢還不夠，好不容易又從銀行信用貸款3,000萬元，然後聯絡朋友和親友借了錢，總共籌到了2億元，現在這些資金足夠了，我認為只要開始DSR製鋼交易就可以了。

終於等到這天！2003年1月28日，我從市價開始進攻，也就是說，將2億元資金全部投入，「好，只要等股票漲停那麼就萬事解決了！」

市價形成1,610元，1分鐘內開始小幅上漲。「對！就這樣一直到漲停吧！」

我對股價充滿期待，但沒想到股價才上漲50元，來到了1,660元後，卻無法繼續上漲，甚至就像倒栽蔥一樣的暴跌至開盤價以下，正在走向負值。新股並非以前日比計算，而是以當日開盤價來計算漲跌率，「嗯，應該漲停的，為什麼會這樣呢？」

失魂落魄的我，在股價跌至–3%時，還利用融資全押，但在全部成交後，卻無力回天似的跌到了跌停板。到跌停時，還剩下一些買進餘量，若當時停損賣出的話，情況還會好一點。

但我實在是太緊張了，感覺驚嚇到不知所措，在這種情況下， 我所能做的事就是眼睜睜的看著這一切發生，在這段期間，買進的掛單全數消失，要賣出的掛單則在跌停板的價格堆積如山。

買進金額為5億元，跌停後損失了7,000萬元左右，一天之內，不是，確切來說是幾個小時內，7,000萬元就消失得無影無蹤了，和這些賠掉的錢一樣，我也沒有活著的希望了，忘記自己還在公司，茫茫然的往外走出去。

雖然是寒冬，但我卻完全想不起來當時的天氣如何，陽光照耀，但我卻厭惡那陽光普照的感覺，連活著這件事都讓我覺得極度討厭，那天我買了燒酒和安眠藥，走進了旅館。

我在燒酒裡加了安眠藥，並在憤怒和鬱悶中睡著了，隔天早上又像往常一樣睜開了眼睛。「該死的！」我感到頭痛欲裂，當時最先想到的就是DSR製鋼的30多萬股還留在我的帳戶裡，這無論如何都要處理，就這樣去上班。上司見到我就大罵：「你昨天就這樣在工作中突然消失，現在才出現嗎？」但這些指責聲卻被我充耳不聞，因為當務之急是處理DSR製鋼的股份。

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進入辦公室後，我打開HTS，等待開盤，以盤前撮合價來看大約–11%左右，惡夢還在持續，開盤後，開盤價比撮合價還低，以–12.41%成交，雖然從賣出價格上升了一點，但後繼無力，果然開始被強勢壓制，「該怎麼辦呢，直接賣嗎？如果明天又跌該怎麼辦？」

腦子裡一團亂，無法做出任何判斷，但因為使用了融資，所以只能賣掉，下跌速度進一步加快，跌至–13%，由於擔心持續下跌至跌停板，恐懼下拋售了全部股票，由於幾乎以跌停價賣出，帳戶上只剩下5,000 萬∼6,000萬元。

直到後來我才了解，其實上市當天，DSR製鋼的市價會上漲，純粹是因為我大筆買進的關係。當時我完全是在做糊塗買賣，本來應該按照撮合價格來下單，但我卻是按開盤價來下單，進而抬高股價。

當時DSR製鋼的公開發行價為1,300元，但我魯莽的在一開始就進場，恰好買到法人和舊股東拋出的量。投資新股要計算公開發行價、舊股數量、流通量以及企業分析、行業狀況分析、營業利潤等所有方面，但我只是看到幾檔新股漲停，就無條件的從四面八方籌錢，然後All in⋯⋯。

但問題並沒有就此結束。完全失去理智的我，開始尋找挽回本金的其它檔股票，不管是什麼股票，只要看到分時走勢圖股價出現反彈跡象，就用融資押注再全部拋售。然後一邊看線圖一邊尋找其他項目，反覆用融資押注和拋售，完全像是瘋了一樣。

過了兩天左右，不用說救回本金了，我的帳戶裡僅僅剩下了1,000萬元，短短幾天內，2億元就只剩下1,000萬元。當時借錢的熟人們急著要求還錢，於是我還了1,000萬元，結果就是變成一毛不剩。在股票上，我經歷了轉職投資後，與KOSDAQ一起崩盤的第一次失敗、因韓日合纖和Choa製藥，如同喝下痛苦燒酒的第二次失敗，還有這蠢上加蠢的第三次失敗。我越是反覆失敗，越無法自我成長，導致債務就像滾雪球一樣越滾越大。每次失敗時，我都認為不會有比這個更糟的時候了，但情況卻每況愈下，在31歲的年紀，竟然欠下2億的債⋯⋯我看我這輩子都要為了還債而受盡折磨了。

當時我真不知道自己是以什麼樣的想法活下來的，就像個穿著人模人樣的鬼魂，毫無知覺的反覆著上下班動作。但這樣的生活也沒持續多久，隨著預借現金的繳納日越來越近，信用貸款也要到期，催款電話開始不停的打來，後來連銀行也找上門來，所以最後我也沒辦法上班了。反正即使上班領到薪水，那筆錢別說本金，連利息都填補不上，於是我最後還是辭職了。

他的投資建議：先把債務都還清

買賣成功後，很多人來找我。其中有人因為投資股票輸了很多錢，為了找回本金，還貸款籌資金來找我。那些人想要某種祕技或是要我推薦好的標的，都被我一口就拒絕了，取而代之的是，我建議他們把所有投資資金都拿出來，先償還貸款。那些人會問我：「你不是也曾負債，但現在不是很成功嗎？」

我則這樣告訴他們：「因為那筆債務，把我壓迫得非常辛苦，這是我完全無法用言語來形容的苦。你也想重蹈覆轍我過去的錯誤嗎？股票市場並非單純受過苦就能成功的地方。」

如果我是沒有任何負債的投資股票，那麼我的人生會有什麼變化呢？在我2000年滿懷熱情的投入全職投資時，如果沒有信用貸款會怎麼樣呢？我或許會持續當個上班族過著平凡生活，成為一個反覆在股市中獲取少許報酬和損失的散戶投資客，或者是踏實的研究出一套技法，在沒有歷經任何挫敗的情況下獲得成功。假設已經過去的事情是沒有意義的，但即便如此，如果還能回到過去，不論是當個平凡上班族，還是小散戶投資者，只要不落入信用貸款和融資的魔掌中，做什麼都會是好的選擇。

《最強炒股者：戰勝大盤的13招交易法》。圖／樂金文化提供

償還完所有債務，終於有1億元現金的那一天，我感受到了無與倫比的幸福感。我能償還那麼多債務嗎？我能結婚嗎？我能生養孩子嗎？過去我的人生本來是黑暗的，現在也能夢想新希望了。不是在我創造出10億元存款的時候，也不是透過投資股票，每個月賺入10億元的時候，而是在還清所有債務的那個時間點，手裡拿著1億元現金時，我感受到了無可比擬的幸福感。

從剛開始投資股票，中間經歷好幾次失敗，一直到最後成功的故事，這裡我想說的是：股票操作不當很可怕。投資股票千萬不可以投機，只有透過理財方式而非投機方式，才能在過程中不出現巨大挫敗，最終獲得成功。

(本文摘錄自《最強炒股者：戰勝大盤的13招交易法》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)