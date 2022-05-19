聯準會「鷹」爪功 美股中招四大指數全趴 網哭：台股萬五熱身？

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周二（17日）表示，央行將繼續升息，直到有明顯和令人信服的證據顯示通膨回落。這是他迄今最鷹派的言論。他強調，「在物價開始回落至健康水準之前將繼續支持升息」，還要市場不該懷疑Fed平抑通膨的決心，必要時還會將利率推至限制性區間。

鮑爾鷹派言論言猶在耳，美股「血色星期三」殺來了。美股四大指數周三（18日）全面大跌，回吐前一日漲幅，道瓊工業指數重挫1,164.57點，或跌3.57%，收報31,490.07點，標普500指數大跌4.04%，或跌165.17點，收在3,923.68點，那斯達克指數崩跌4.73%，或566.36點，收報11,418.16點。標普500指數和道指均寫下2020年6月來最大單日跌幅。費城半導體指數暴跌158.54點，跌幅5.17%，收2,907.96點。

投資達人股海老牛也在臉書分享美股線圖，開玩笑說「鷹爪一殺！道瓊損血千點～」他大嘆，「鮑爾打了一套升息七傷拳啊」。

網友怒，「鷹爪功？太鷹險了」、「自己的國家跟別的國家貿易戰，動轍10％-30％加徵關稅，再來怪東怪西，主席真好做，升息就好了」、「拜登來搶錢了」。

有人苦中作樂，「鷹爪門的站出來！」、「每周有護眼日」、「昨天手超癢der，還好還是有忍住」、「又打折，天天都便宜，繼續買」、「套了就領息，最近多看就好」、「fed明確要升息縮表，還一堆人搶反彈...真是高手」。

也有人哭哭，「萬五熱身中」、「又被鷹了」、「不相信愛情」「昨天外資洗盤！一堆人搶進」、「一陰吃三陽，看來空頭趨勢已定」、「漲了四天的漲幅，一天就被收割」。