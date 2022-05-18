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抄底富邦金13張「接到滿手血」 小散戶苦喊：我不玩了

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦金。本報系資料庫
富邦金。本報系資料庫

防疫保單拒保之亂，其中富邦金點燃不少民眾怨氣，屢遭民進黨立委高嘉瑜點名，甚至有大批網友為了抵制轉戰維基百科、Google地圖資料改成「輸不起」。有小散戶抄底13張富邦金「接到滿手血」，已做好停損規劃。沒想到，今金融股收盤高漲，讓他懷疑只是跌深反彈，並非回漲，糾結「繼續攤平嗎？」

該股友在PTT以「2881富邦金 說好的教訓呢QQ？」為題發文指出，近日大家對保單問題氣噗噗，嘲諷個股富邦金「乃哥金、富崩金」等等，「韭菜小弟我前段時間一直接，接到滿手血」，昨天（17日）立委、民眾齊心，貌似不打死不罷休的態勢，「結果今天還是紅的！？難道只有我覺得會跌，要準備繼續攤平嗎？」，並估算停損57.8元或停利75元，苦喊「把錢還給我，我不玩了」。

對帳單中可見股友持有富邦金13張，投入成本94萬元，每股均價72.39元，盤中截圖62.61元，目前虧損13萬元，報酬率-13.9%。而今收盤大漲3.41%，回落在63.7元。

網友紛紛說「成本72的富邦，其實你很勇喔」、「75下來也快20%，彈一下正常，一堆等抄底的」，也有人虧「情緒做股」、「58會一堆人買吧」、「抵制都是口號，你第一天出社會嗎？」、「一堆鍵盤抵制仔，最好是會有效果」、「砍在阿呆谷教訓自己」。

老手則認為「拚上商譽也不要賠錢的好公司」、「買股票是買未來，明知因為信譽讓它明後年獲利會衰退」、「這裡是股版，不是慈善版」、「富邦贏球隔天會漲機率高」。

昨日美股四大指數大漲，台股今電子、金融權值股帶頭拉升指數，金融股跌深反彈，指數大漲2.87%。

富邦金 金融股 PTT

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