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股市跌幅超過2成＝步入空頭？大咖：這不太客觀

商業周刊／ 老馬
台股示意圖。 路透社
台股示意圖。 路透社

摘要

1.全球股市持續走低，但單從股市跌幅超過2成就認定步入空頭，不夠客觀。

2.細究市場的考量，是以下原因：多頭已走了多年、Fed升息縮表抗通膨、俄烏戰爭對資源的影響、散戶游資影響行情、新興國家股匯市受壓抑、中國持續清零。

3.升息初期並不會完全壓抑股市及企業獲利，中後期時才要特別小心。既然是投資而非投機，當價值已經高於價格時，人棄我取的贏家法則依然可以適用。

這波全球股市的走勢，幾乎跌破所有人眼鏡 。一波比一波還要低，迄今都沒有像樣的反彈行情出現。對照於目前景氣尚處於通膨高漲，且尚未有衰退跡象的情形而言，的確是很難判斷及行動。

依照過去的經驗來看，單從股市跌幅超過2成以上就認定步入空頭，不是一項非常客觀的依據，更何況連停滯型通貨膨脹都未確認。細究之下，我認為主要有幾點考量：

1.股市的多頭走了好多年，以至於面對現在的狀況，許多人開始擔心是否真的陷入空頭熊市。

2.美國Fed採取階段性的升息縮表來對抗通膨，市場擔憂不小心會打擊景氣而造成經濟衰退。

3.俄烏戰爭讓許多天然資源（無論是稀有金屬、農作物、能源及天然氣），都成為戰略物資，加速通膨的野火。

4.近年來，很多新手投入股市且嚐到甜頭 ，因此忽略股市投資的風險。龐大的散戶游資，也將影響行情的走勢。

5.升息、通膨、戰爭促成美元持續創新高，壓抑了許多新興國家的股市及匯市。

6.中國持續的封城及清零政策，嚴重影響了內需及外銷經濟。

我的看法是，無論最終市場會以哪種姿態來改變原本的軌道，不可能會一直不斷地複製大家認為的走勢。也就是說，行情絕不可能只是單行道及依照所謂的共識來進行，偏離久了總會有迴力鏢反彈。

既然是投資而非投機，我認為，價值已經高於價格時，人棄我取的贏家法則依然可以適用。否則巴菲特為何在第一季，就出手買超5百億美元的股票？他可是等了好多年才發現此良機呢！升息初期並不會完全壓抑股市及企業獲利，中後期時才要特別小心。

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