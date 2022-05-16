衰女玩台股買啥都慘賠 求財運獲籤詩「連神明也看不下去」

慘到連神明也看不下去！一名女網友分享自身的玩股經驗，不管玩什麼就賠什麼，各種玩法勝率都非常低，跟著紀律停損卻馬上反彈狂噴，慘到身邊朋友都認證她是「反指標」，沒想到就連神明也宣告她「交易不利，求財落空」的命運，讓她悲嘆苦求保守的投資方式。

這名網友透過Dcard發文，表示玩台股到現在，今年很有感買什麼賠什麼，不管是波段、短線還是當沖，勝率都超級無敵低，「人家在反彈的時候，我選的股票就是不太會彈，跟著紀律停損，停損後就會往上噴，我就會看得心癢癢重新追回來，再套在高點」。原PO苦笑道自己已被身邊3位朋友認證是反指標，曾有一次朋友帶她當沖，價格一直不動，在她評估過後決定先賣掉，沒想到賣掉之後隔3秒就開始往上狂噴，「朋友賺錢真的該好好謝謝我」。

原PO直覺是自己衰運連連，怎麼玩都輸「根本是九天玄女唯一指定股海冥燈」，於是她到寺廟拜神求財運，順便求了一支籤詩，沒想到籤詩竟直白地寫著「錢財多散失，謹守得安寧，交易不利，求財落空」，過去是她不聽朋友勸，硬是把薪水賠在台股裡，如今就連神明也站同一陣線開口勸她了。

一名女網友被朋友認證是玩股反指標，未料連神明也勸她「錢財多散失，謹守得安寧」。 圖擷自Dcard

聽了神明勸諫，她決定改走保守投資路線，比較不會像玩台股動不動把薪水賠光，最近打算換一些還在低點的日幣，趁之後匯率爬上來賺個價差，再不然去日本爆買也爽，「請問有人也在買日幣打算賺匯差的嗎？這方法應該OK吧？或有其他保守點的投資方式可以推薦給我？」

文章曝光後網友紛紛留言反虧原PO，「拜託！請別買日幣，我不想賠」、「我覺得妳可以跟我合作，我們一起炒股，我專門跟妳做反方向可以嗎？賺不到錢可以當明燈抽成啊～」、「現在買哪支？我要做空撈一筆」。

也有網友直言原PO最先要做的是調整投資心態，「妳把理財工具當成刮刮樂或者樂透在玩，估計也沒有花太多心思去研究，也沒有規劃避險、設停損點之類的」、「日本央行本來就樂見日圓越貶越好，這樣有利出口救經濟，除非疫情結束，不然日幣妳花不到也賺不到，雖然妳說妳有做功課，但沒抓到點也是白費功夫」。