這家公司認賠殺出台積電慘賠9千萬 網見股價：砍在阿呆谷？

台積電被外資不斷倒貨，昨（10）日股價早盤跌至505元，創16個月來新低價。不少散戶搶便宜，卻有超級大戶抱不住認賠殺出600張，損失8980萬元，引網友驚嘆連連。

上市光電廠悅城（6405）昨公告「本公司處分同一有價證券達實收資本額百分之二十」，以交易價格506元處分600張台積電股票，損失高達8980萬元。

PTT網友紛紛表示「超大型台積畢業文」、「超巨大韭菜，砍在阿呆谷」、「訊號來了」、「算了一下他買在65x」，還有人說「這家追高派的，NVDA也追在330」，套牢的股友則說「差4個小時差600萬，我的心理得到了慰藉」。

不過，部分網友認為「砍在506過幾個月看說不定是高點」，此公司去年財報買股賺9億「現在賠一點看起來沒什麼大不了的」，並翻閱出悅城1月曾公告買進400張655.52元的台積電。

昨日台積電從505元拉回至518元收盤，並傳出利多消息，例如明年將全面調漲晶圓代工報價約6%、補助員工買自家股票計畫將自10月起實施、董事會通過上季盈餘分配，每股擬配發2.75元現金股利，今日小漲0.58%，股價再度站上521元。