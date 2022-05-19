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日本股神交易起手式：先從K線和100日線判斷走勢

采實文化／ 文‧相場師朗
圖片來源/ingimage
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從實戰範例中，培養基本觀念

傳授技巧之前，先來回顧實際的交易過程。如此一來，你就會了解我是用何種方法獲利，對交易也才會有一個基本觀念。

完全沒基礎的初學者，可能會擔心自己看不懂吧？請放心，即使你沒學過我的交易技術，先熟記以下三大準則，再來看我介紹的範例，就可以了解交易的基礎。

現階段看不懂也沒關係，先了解概略就足夠了。

看懂K線和100日線的「三大準則」

一看到線圖，要注意K線在100日線的上方或下方

實際進行交易前，你要決定做多或做空的基本戰略。我用的方法是觀察「均線」和「K線」。

一般比較常用的均線，不外乎5日均線、20日均線、60日均線、百日均線（以下簡稱5日線、20日線、60日線、100日線）。

後文看例題時，請注意100日線。

K線站在100日線之上，「做多」

K線站在100日線之上，代表現在的股價高於過去一百天的平均股價，繼續走升的可能性非常高。

多頭格局要「做多」。在多頭格局「做空」基本上很冒險，就算真有反轉跡象，可能馬上就會再上升。

K線站在100日線之上，萬一碰到股價下跌也不要做空，等股價繼續上漲再買進，比較容易獲利，風險也更小。

當然，也不是完全不能做空，先累積足夠的練習經驗，未來面對多頭格局，你也可以稍微做空小賺一筆。

話雖如此，成為高手以後我還是建議你，股價在100日線上「做多」，反之就「做空」，這樣要安全得多。

K線站在100日線之下，「做空」

K線站在100日線之下，代表現在的股價低於過去一百天的平均股價，繼續下跌的可能性非常高。

《【圖解】波段、當沖、美股三贏！日本股神的線圖獲利法》。圖／采實文化提供
《【圖解】波段、當沖、美股三贏！日本股神的線圖獲利法》。圖／采實文化提供

空頭格局要「做空」。同理，在空頭格局「做多」也很冒險，就算真有反轉跡象，可能馬上就會再下跌，因此基本上不該冒險，而是要「做空」才比較容易獲利。當然成為高手以後，未來面對空頭格局，你也可以稍微「做多」小賺一筆。

解說例題時，還會講到其他準則，但先記得這三點就好，這三點算是「基礎中的基礎」。都記清楚了再來看例題。

(本文摘錄自《【圖解】波段、當沖、美股三贏！日本股神的線圖獲利法》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)

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