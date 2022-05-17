日本股神教你避開這時段...看15分線做當沖

避開股價變動劇烈的開盤頭1小時

要做當沖，你得從開盤就一直在電腦前面盯盤。問題是，一整天都黏在電腦前面，你會不會覺得自己在浪費生命？

因此，九點到十點這一段開盤後波動較大的時間，就不要盯盤了。做十點到中午這一段時間就好，或者一個禮拜做一天兩當沖就好，剩下的時間做波段。試著安排一段空閒時間，不要整天黏在電腦前面。

我建議大家用五分線或十五分線做當沖。十五分線一根K線走完要花十五分鐘，家庭主婦在交易之餘，還能利用時間做點家事。

中途要去上個廁所、喝杯咖啡，稍微做點體操也沒問題。

有的投資人使用一分線，這是一種間隔非常短的線圖，一分鐘完成一根K線。意思是必須在一分鐘以內，馬上判斷狀況，決定好交易的戰略。

換句話說，做這種當沖非常匆忙，不僅要當機立斷，賺到了也要趕快跑。連續做個一年就不容易了，更遑論做十年、二十年的時間。

所以，我不建議大家做一分線，這對我們專業人士來說也太倉促了。再者，做一分線講究瞬間決斷力，沒有熟練的技巧，難以在該停損的局面下停損，風險太大了。

不過，做十五分線的話，你一天能當沖的次數也不多。一個小時也才四根K線，等於一個小時的交易機會是四次。當然抓得準的話，也是有利可圖。

從小額起步，穩定獲利後再增加金額

學好我教你的技巧，大多數人看十五分線來操作，一天要賺個三到五萬元不是問題。

每天賺三萬元，二十天就是六十萬元，一年也有七百二十萬元。

關鍵在於資金控管，就算你有很穩定的獲利，也不要一口氣投入太多資金。投入的金額太大，心態容易崩盤，你沒法冷靜做出判斷。很容易在不該出手的時候出手，該停損的時候不停損，該跑的時候又不跑。

先從小金額做起，多累積一點成功經驗，再慢慢增加金額和交易的股數，讓自己習慣大筆的交易。

比方說，先用半年到一年的時間，做最小單位的交易（亦即一百股）。勝率穩定成長後，再來增加投資金額。增加金額也有穩定的勝率，那就繼續增加金額。也就是階段性增加投資的金額。

如果一整年每天都賺得到1萬日元（約新台幣2,500元），隔年開始再增加每次投資的金額。

每年慢慢增加投資金額，1天要賺10萬日元（約新台幣2.5萬元）不是問題。20天就是200萬日元（約新台幣50萬元），一年也有2,400萬元（約新台幣600萬元）。

我希望大家有足夠的思考時間，因此用15分線最為適當。然而，我也知道大多數人很喜歡交易，巴不得多做一點，所以接下來的練習我也有假設5分線的交易狀況。

使用5分線，1小時就有12次交易機會，也算有不少的出手機會。

善用5分線、5K線、20K線、60K線

均線我們用5K線、20K線、60K線，請大家在看盤軟體上設定好數值。

圖83不是個股走勢，而是日經平均指數2021年2月1日到2日的5分線圖。紅色數字代表下單時機（做空或做多），黑色數字代表獲利了結。

9:00開盤後，5分線走出了10根震盪K線，意思是在這一段時間內，沒有人用高於震盪區間的價位買進，大家都買在高點下，這是買方市場。

然而，金色①的K線突破了震盪區間的高點，而且這一根陽線站在5K線之上，是下半身訊號。這一根陽線代表的意義是，終於有人願意用更高的價位進場了。

有人願意用高價進場，股價就會上揚，因此我們也跟著做多。

接下來，5分線又出現3根持平的K線，代表指數雖然沒有下滑，但也沒有漲勢──顯然沒有人用更高的價位買進了。換言之，指數漲不上去，很有可能下跌。所以，我們要先行抽退（黑①）。這一次出場算是停損，不過幾乎沒有虧損。

做波段的時候也是一樣，股價開始牛皮了，就要盡早撤退。

走勢持平時，考慮出清部位

抽退以後指數真的跌了，好在跌勢並沒有摜破20K線。均線由上至下分別是5K線、20K線、60K線，前面有講到5大判讀技巧，這屬於PPP的局面。K線也在60K線之上，基本上是應該做多的局面。

因此指數下滑也不要做空。

之後指數跳空上揚了，請看跳空部位的線圖。本來指數持平時，5K線在20K線下，跳空後5K線幾乎要突破20K線。合理推測這一根陽線出現後，5K線和20K線的位置將會對調，所以要買進。事實上，兩條均線的位置真的對調了。

況且，我們買進的時候（金②），指數走到當天還沒有人交易的價位。這意味著買盤的力道強勁。

均線再次呈現PPP，由下至上分別是60K線、20K線、5K線，象徵強力的上揚趨勢。看到陰線和陽線也先稍安勿躁，等指數持平（黑②）再結清部位就好。

接下來，指數又持平一段時間，暫時不需要動作。等指數再次突破區間，便出手買進（金③）。

均線依舊保持PPP的格局，看到黑K線再難受也先別賣，等走勢持平再出清（黑③）。

原則上，看到3根持平的K線再跑就好，也就是走勢持平15分鐘就該跑了。因為走勢持平，你很難預測未來的多空趨勢。

之後，價位又有突破，再一次買進（金④）。既然是做當沖，那也不必保留部位，收盤前結清吧（黑④）。

股價波動大，反而不利交易

請看圖84隔天2月2日的五分線線圖。

很多人認為，一早開盤股價波動較大，很適合做當沖。

但事實真是如此嗎？股價波動較大代表趨勢並不明朗，多空難以捉摸。

請回想一下馬拉松比賽，鳴槍起跑以後，所有選手都擠在一起，你根本看不出誰會贏得冠軍。

一定都是跑一段時間，實力堅強的選手才會衝到前面。通常也是等到配速穩定後，你才看得出比賽結果。

同樣的道理，一開盤也不好預測趨勢，等走勢穩定以後才比較好預測。那些看到股價波動就以為有賺頭的人，他們多半是靠運氣交易的，根本沒有認真預測股價。

因此我一開盤是絕不出手的，我也不建議大家這樣做。你應該看準趨勢，在看得準的情況下出手。

長期來看，這樣成功機率才會上升，技巧也才會進步。

股價高檔徘徊，留意M頭反轉訊號

2月2日一開盤走勢波動極大，接著指數持平，我們在價位突破區間時買進（金⑤），並在3根持平K線出現後結清（黑⑤）。前面也說明過，看到走勢持平就該跑了。

指數持平一段時間後，出現下跌的黑K線，這時候你該考慮要不要做空。

先來看均線的排列方式，依舊是60K線在下、20K線居中、5K線在上的PPP局面。PPP是打不死的小強，照理說接下來還會往上漲。因此，先不放空，等漲勢再起後買進（金⑥）。

指數上升後，又持平了三根K線左右，結清部位（黑⑥）。

結清後指數下滑，但你要事後回過頭來看，才看得出下滑趨勢。實際在交易的時候，光看均線的走勢，很有可能先跌兩根再拉一根。所以，這一段下滑先不出手，看到陽線突破五K線，出現下半身訊號再買進（金⑦）。

不料，指數沒有突破前段高點，持平了大約三根K線，趕緊撤退（黑⑦）。

那好，看到指數在高點徘徊，你該有點警覺心。

該警惕什麼呢？

之前的走勢，高點和低點都被墊高了。然而，這一波的高點卻降低了，這就是你該警惕的地方。

高點降低是趨勢即將反轉的訊號，先試著做空看看。同樣地，看到指數持平再結清。

關於高點走低的局面，我再多做一點補充說明。

前面我也提過，PPP是打不死的小強，這種局面不要做空比較安全。可是，這時候的五K線呈現M頭的格局。

請大家回想一下。PPP只有一個情況適合做空，那就是高點持續走低，而且形成M頭的格局。因此，我們可以做空（金⑧）。

之後的3根K線沒有明確跌勢，結清手中部位（黑⑧）。

《【圖解】波段、當沖、美股三贏！日本股神的線圖獲利法》。圖／采實文化提供

靜待時機，不要為了出手而出手

依照前文的解說範例，用5分線來進行交易，第一天有4次出手機會，第二天也同樣有4次出手機會。假設勝率高達8成，那也有相當可觀的獲利。

要請大家留意的是，當沖不見得要一直殺進殺出。

以第二天的當沖為例，結清部位後指數沒有太大變動，屬於不好預測走勢的局面，因此不該有任何動作。K線畫出8根持平的走勢，一根K線代表5分鐘的趨勢，5乘以8，等於整整40分鐘都不必出手。

這40分鐘你就只是一直看著螢幕的線圖，喜歡交易的讀者一定會覺得很無聊，恨不得快點出手交易對吧。千萬不要胡亂出手，不管你是無聊還是屁股癢，都不要出手，也不要自作聰明想些有的沒的。

有時候我一整天都沒交易，因為我沒看到適合出手的機會。請大家看到機會再出手，否則你會輸得很難看。

當然，也不可能連續3、4天都找不到機會。

基本上，你每天還是要懷抱信心等待機會。做當沖你也要有那個耐心，等待正中直球來再出手。

(本文摘錄自《【圖解】波段、當沖、美股三贏！日本股神的線圖獲利法》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)